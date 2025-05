Luminar Mobile jetzt auch für Android und ChromeOS

Luminar Mobile ist dank der Zusammenarbeit von Skylum und Google jetzt auch für Android und ChromeOS verfügbar. Damit können Anwender die KI-gestützten Funktionen von Luminar erstmals auch auf Android-Smartphones, Tablets und Chromebooks nutzen. Auch Geräte mit faltbarem Display werden unterstützt.

Die App richtet sich an alle, die Fotos unterwegs bearbeiten wollen – vom ambitionierten Smartphone-Fotografen bis zum Social-Media-Profi. Die Benutzeroberfläche passt sich dynamisch an verschiedene Bildschirmgrößen an. Egal ob auf dem kleinen Smartphone, auf dem großen Tablet oder auf einem Chromebook: Die Werkzeuge bleiben übersichtlich und leicht erreichbar.

Funktionen im Überblick

Luminar Mobile bringt viele aus der Desktop-Version bekannte Werkzeuge auf das Mobilgerät. Die App setzt auf Künstliche Intelligenz (KI), um typische Bearbeitungsschritte mit wenigen Fingertipps zu ermöglichen:

SkyAI erkennt den Himmel im Bild und tauscht ihn automatisch aus.

EnhanceAI verbessert mit einem Schieberegler Farbe, Kontrast und Belichtung.

RelightAI passt die Lichtverhältnisse im Bild an. So lassen sich Schatten aufhellen oder das Licht gezielt auf das Hauptmotiv lenken – wie mit einem virtuellen Reflektor.

StructureAI hebt Details hervor und sorgt für mehr Bildtiefe, ohne dass das Bild künstlich wirkt.

SkinAI glättet Hauttöne und entfernt kleine Unreinheiten, ohne dass die natürliche Textur verloren geht.

BodyAI korrigiert Körperproportionen dezent und realistisch – etwa bei Ganzkörperaufnahmen.

Radieren entfernt störende Bildelemente, zum Beispiel einen Mülleimer am Bildrand oder einen Strommast im Hintergrund.

Fotofilter verleihen Bildern einen bestimmten Look, etwa einen analogen Filmstil oder kräftige Farben.

Raw-Unterstützung ermöglicht die Bearbeitung von Rohdaten direkt auf dem Gerät.

Zusätzlich stehen klassische Werkzeuge zur Verfügung: Zuschneiden, Drehen, Belichtungskorrektur, Farboptimierung und weitere Filter. Die Bedienung erfolgt über Schieberegler und einfache Gesten. Die App verzichtet auf komplizierte Menüs und ist auch für Einsteiger verständlich aufgebaut.

Technische Details und Kompatibilität

Luminar Mobile läuft auf Android-Geräten ab Version 10, empfohlen wird Android 11 oder neuer. Auch Chromebooks mit Android Runtime werden unterstützt. Die Oberfläche passt sich automatisch an das jeweilige Gerät an und sorgt so für einen konsistenten Workflow – egal ob auf dem Smartphone im Hochformat oder auf dem Chromebook im Querformat.

Abonnement und Lizenzmodell

Für die Lizensierung der App bietet Skylum verschiedene Optionen an: ein Monatsabonnement, eine Jahresabonnement mit Testphase sowie eine lebenslange Lizenz. Die Verwaltung erfolgt über die Kontoeinstellungen des jeweiligen App-Stores. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.