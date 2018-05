Adobe Portfolio jetzt auch auf Deutsch

Ab sofort ist Adobe Portfolio in 19 Sprachen verfügbar, darunter auch in Deutsch. Das Webtool ist kostenloser Bestandteil von Creative-Cloud-Abos und erlaubt es Kreativen, in wenigen Schritten und ohne besondere Vorkenntnisse eine vollwertige Portfolio-Website zu erstellen, um dort Fotos, Designs, Artworks oder Illustrationen zu präsentieren. Die Nutzung von Portfolio umfasst auch das Hosting einer unbegrenzten Anzahl an Seiten.

Basierend auf einer Vielzahl vorgefertigter Layouts (Themen) und der Integration von Adobe Lightroom, Behance und Creative Cloud, können eigene Webseiten erstellt werden. Um diese weiter anzupassen, lassen sich eigene URLs, Adobe Typekit-Schriften, ein Analyse-Tracking, sowie ein Passwortschutz hinzufügen.

Das Erstellen der Portfolio-Website erfolgt im Webbrowser auf myportfolio.com – eine App muss dazu also nicht auf dem eigenen Computer installiert werden. Wer nach Anregungen für die Gestaltung sucht, kann sich in der Beispielgalerie umsehen. Erste Schritte und Hilfe zur Erstellung der eigenen Adobe Portfolio Website gibt es hier.