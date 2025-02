Sigma präsentiert neue Vollformatkamera und zwei Zoomobjektive

Sigma erweitert sein Portfolio mit einer puristischen Vollformatkamera, einem 16-300-Millimeter-Zoom der Contemporary-Reihe und einem 300-600-Millimeter-Zoom der Sports-Reihe. Außerdem hat das japanische Unternehmen seine Corporate Identity aufgefrischt, was sich am deutlichsten in einer neuen Wortmarke und einem an den griechischen Buchstaben Sigma angelehnten Symbol zeigt. Die neue visuelle Identität soll nach und nach auf den Produkten und Produktverpackungen, auf der Website und in den sozialen Medien des Unternehmens eingeführt werden.

Die kompakte BF-Kamera

Die Sigma BF ist eine spiegellose Vollformatkamera die sich durch ein minimalistisches Design und eine intuitive Bedienung auszeichnet. Herzstück der neuen Kamera ist ein rückseitig belichteter 24,6-Megapixel-Vollformatsenseor, der eine Standardempfindlichkeit von ISO 100 bis 102.400 bietet. Das Gehäuse ist aus einem einzigen Aluminiumblock herausgearbeitet.

Die Benutzeroberfläche der Sigma BF wurde neu konzipiert: Wichtige Einstellungen sind direkt auf dem Live-View-Bildschirm zugänglich, während sekundäre Funktionen in Menüs untergebracht sind. Fotografen finden nur sechs Bedienelemente vor – drei Tasten, ein Einstellrad, den Auslöser und die Einschalttaste. Das Einstellrad, die Zentraltaste, die Optionstaste und die Wiedergabetaste geben ein haptisches Feedback, unterliegen laut Sigma aber keiner physikalischen Abnutzung.

Für Videoaufnahmen bietet die Sigma BF 6K-Auflösung und L-Log-Unterstützung. Ihr Autofokus kombiniert Phasen- und Kontrasterkennung und erkennt neben Menschen auch Hunde und Katzen.

Ein interner Speicher von 230 GB macht Speicherkarten überflüssig.

Für kreative Looks stehen 13 verschiedenen Farbmodi, darunter „Teal and Orange“ und „Powder-Blue“, zur Verfügung.

Die Sigma BF misst 130,1 x 72,8 x 36,8 Millimeter und wiegt ohne Akku 388 Gramm. Dank L-Mount kann die Sigma BF mit einer Vielzahl von SIGMAs Wechselobjektiven für spiegellose Kameras und den Wechselobjektiven anderer L-Mount-Allianz-Partnern verwendet werden.

Ab April 2025 ist die Die Sigma BF in den Farben Schwarz und Silber für 2339 Euro (UVP) erhältlich.

Sigma 300-600mm F4,0 DG OS | Sports: Lichtstarkes Telezoom

Das neue 300-600mm F4,0 DG OS | Sports ist ein lichtstarkes Profi-Telezoom für Vollformatkameras. Es verfügt über einen optischen Bildstabilisator und einen Autofokus mit HLA-Motor. Das Objektiv ist staub- und spritzwassergeschützt, seine Frontlinse ist mit einer wasserabweisenden Beschichtung versehen.

Der optische Aufbau des Ultra-Telezoom-Objektivs besteht aus 28 Linsen in 21 Gruppen, darunter sechs FLD- und ein SLD-Element. Das Objektiv fokussiert ab 2,80 m im Weitwinkel- und 4,50 m im Telebereich. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:6 bei 470 mm Brennweite.

Aufgrund des schnellen Autofokus und der optischen Stabilisierung von 5,5 Blendenstufen bei 600 mm bietet sich Objektiv für die Sport-, Action- und Tierfotografie an. Das das 3985 Gramm schwere Sigma 300-600mm F4 DG OS | Sports verfügt über ein Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, eine wärmeisolierende Lackierung und eine Reihe professioneller Funktionen. Dazu zählt ein Fokusring, der zwei verschiedene Modi bietet. Im Fokus-Vorgabemodus kann der Fokus durch Drehen nach links oder rechts sofort auf eine zuvor gespeicherte Fokusposition verschoben werden. Im Power-Fokus-Modus lässt sich durch Betätigen des Funktionsrings mit einer konstanten Geschwindigkeit fokussieren, was sowohl eine sanfte Fokusverschiebung bei Filmaufnahmen als auch eine Fokussierung mit minimalen Bewegungen bei Aufnahmen aus der Hand ermöglicht. Die Fokussiergeschwindigkeit kann in zwei Stufen geändert werden, je nach dem Winkel, in dem der Funktionsring betätigt wird.

Sigma hat bisher kein Erscheinungsdatum und keinen Preis für das 300-600mm F4,0 DG OS | Sports genannt. Es wird für L-Mount und Sony E-Mount erhältlich sein.

Sigma 16-300mm F3,5-6,7 DC OS | Contemporary: Superzoom für APS-C

Das neue 16-300mm-Objektiv ist das erste spiegellose Autofokus-Objektiv mit einem 18,8-fachen Zoombereich. Es deckt einen Brennweitenbereich ab, der einem 24-450mm-Objektiv an einer Kleinbildkamera entspricht.

Das Objektiv ist für spiegellose Kameras mit APS-C-Sensor konzipiert und wird für die Anschlüsse Canon RF, Fujifilm X, L-Mount und Sony E angeboten. Es wiegt je nach Version zwischen 615 und 625 Gramm.

Mit einer Naheinstellgrenze von 17 cm im Weitwinkel- und 105 cm im Telebereich erreicht das Objektiv einen maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2 (bei 70 mm Brennweite). Der Autofokus arbeitet mit einem HLA-Motor (High-Response Linear Actuator) für schnelle und präzise Scharfstellung.

Das Das Sigma 16-300mm F3,5-6,7 DC OS | Contemporary bietet eine optische Stabilisierung von 6 Blendenstufen im Weitwinkelbereich und 4,5 Blendenstufen im Telebereich.

Das Sigma 16-300mm F3,5-6,7 DC OS | Contemporary soll ab April 2025 für L-Mount und Sony E-Mount erhältlich sein, die Versionen für Fujifilm X und Canon RF folgen im Mai. Einen Preis gab Sigma noch nicht bekannt.