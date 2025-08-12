Meike präsentiert lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für Vollformatkameras

Der chinesische Hersteller Meike bringt mit dem 24mm f1.4 MIX ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-, Nikon Z- und Leica L-Mount auf den Markt. Es eignet sich für verschiedene Genres wie Landschafts-, Reportage-, Street- und Astrofotografie. Mit einer maximalen Offenblende von f1.4 empfiehlt es sich besonders für Aufnahmen bei wenig Licht oder mit ausgeprägter Hintergrundunschärfe.

Das optische System des Meike 24mm f1.4 MIX besteht aus 15 Linsenelementen in zwölf Gruppen. Das Objektiv liefert laut Hersteller scharfe Bilder bis in die Ecken. Ein Stepping Motor soll für leises, schnelles Fokussieren ab 28 Zentimetern Abstand sorgen. Die Blende ist aus elf Lamellen zusammengesetzt, wodurch punktförmige Lichtquellen als runde Kreise wiedergegeben werden.

Typische Bedienelemente wie ein breiter Fokusring, ein Blendenring, ein Schalter zum Wechsel zwischen manueller und automatischer Fokussierung sowie eine programmierbare Taste sind ergonomisch am Gehäuse angeordnet. Zur Ausstattung des – je nach Anschlussversion – 550–560 Gramm schweren und 105 bis 109 Millimetern langen Objektivs gehört außerdem ein 72-Millimeter-Filtergewinde. Weitere technische Details sind leider nicht bekannt – etwa, ob der Blendenring rastet oder nicht.

Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 589 USD positioniert sich das Meike 24mm f1.4 MIX deutlich unterhalb von Premiumobjektiven wie dem Sony 24mm f1.4 G Master oder dem Nikon 24mm f1.8 S, welche teils das Doppelte oder mehr kosten. Besonders für Nikon-Z-Fotografen stellt das Objektiv eine der wenigen Optionen mit Autofokus dar.

