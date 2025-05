LUMIX S 24-60mm F2.8 – Standardzoom für L-Mount

Panasonic erweitert seine Objektivpalette um das LUMIX S 24-60mm F2.8 (S-E2460). Das auf dem L-Mount-System basierende Standardzoom-Objektiv ist trotz der durchgehenden Lichtstärke von F2.8 kompakt und leicht gebaut – 544 Gramm schwer und 10 Zentimeter lang. Mit einem Brennweitenbereich von 24 bis 60 Millimetern eignet sich für Landschafts- und Architekturfotografie ebenso wie für Porträtaufnahmen mit unscharfem Hintergrund.

An der Front des Objektivs befindet sich ein 77-Millimeter-Filtergewinde und ein Gewinde für die Streulichtblende. Nahaufnahmen sind ab dem Mindestfokusabstand von 19 Zentimeter möglich, was eine maximale Vergrößerung von 0,37 bei 30 cm Brennweite erlaubt. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht wurden laut Panasonic durch die Minimierung des Filterdurchmessers sowie die Einführung eines neu entwickelten Dual-Phase-Linearmotors und eines neuen optischen Encoders erzielt.

Das Objektiv unterstützt in Verbindung mit bestimmten Kameras die Hybridzoom-Funktion, wodurch sich die Brennweite auf bis zu 187 Millimeter erweitern lässt. Die Hybridzoom-Funktion kombiniert den optischen Zoom mit der sogenannten Crop-Zoom-Technologie. Je nach Modell variiert der maximale Telebereich – bei einigen Kameras beträgt er bis zu 252 Millimeter. Z

Eine Besonderheit des Objektivs ist auch die erstmals eingeführte Steuerung des Fokusrings innerhalb der LUMIX S-Serie (nur bei ausgewählten Kameras, teilweise ist hierfür ein Firmware-Update erforderlich). Der Fokusring kann nicht nur zum Scharfstellen genutzt werden, sondern auch als Steuerring für Einstellungen wie Blende oder Belichtungskorrektur. Am Objektivtubus befindet sich zudem eine Fokustaste, die individuell programmiert werden kann. So lässt sich beispielsweise die Hybridzoom-Funktion direkt ansteuern.

Das LUMIX S 24-60mm F2.8 ist auch für Videoaufahmen optimiert. Panasonic hat das optische Design sowie die interne Trommelstruktur des Objektivs so angepasst, dass störendes „Focus Breathing“ – also die Veränderung des Bildwinkels beim Fokussieren – reduziert wird. Zusätzlich ermöglicht die Microstep-Blendensteuerung weiche Übergänge der Blendenöffnung, was plötzliche Belichtungsänderungen bei kontrastreichen Szenen verhindert. Praktisch für Filmer ist außerdem, dass sich beim manuellen Fokussieren die Fokusposition während des Zoomens anpassen lässt, was eine präzisere Steuerung der Schärfe erlaubt.

Verfügbarkeit und Preis

Das LUMIX S 24-60mm F2.8 ist ab Juni 2025 im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei rund 1000 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.