Kompakte Tele-Festbrennweiten für APS-C: Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO und AF 90 mm F/2.2 EVO

Rollei bringt gemeinsam mit Viltrox zwei neue Objektive der EVO-Serie auf den deutschen Markt. Das AF 75 mm F/1.8 EVO und das AF 90 mm F/2.2 EVO richten sich an Fotografen, die eine kompakte Tele-Festbrennweite für Porträts, Reportagen oder Videoaufnahmen suchen. Beide Objektive werden in Versionen für Sony E-Mount, Nikon Z-Mount und Fujifilm XF-Mount angeboten.

Umgerechnet auf das Kleinbildformat entspricht das AF 75 mm F/1.8 EVO einem 112-Millimeter-Objektiv, das AF 90 mm F/2.2 EVO ist vergleichbar mit einem 135-Millimeter-Objektiv. Beide bieten eine Naheinstellgrenze von 74 Zentimetern. Mit 335 Gramm (75 mm) beziehungsweise 320 Gramm (90 mm) gehören beide zu den leichteren Tele-Festbrennweiten ihrer Klasse.

Im optischen System des AF 75 mm F/1.8 EVO sind 11 Linsen in 9 Gruppen verbaut, darunter zwei ED-Linsen (Extra-low Dispersion) sowie zwei hochbrechende Elemente zur Korrektur optischer Fehler. Beim AF 90 mm F/2.2 EVO sind es nur 10 Linsen in 8 Gruppen, ebenfalls mit zwei ED- und zwei hochbrechenden Elementen. Die Objektivdesigns sollen chromatische Aberrationen, Verzeichnungen und Randabdunklungen minimieren. Viltrox verspricht eine hohe Schärfe von der Bildmitte bis in die Ecken, auch bei voll geöffneter Blende.

Zur Ausstattung gehören jeweils ein Schrittmotor-Autofokus (STM), ein Blendenring, eine frei belegbare Funktionstaste, ein AF/MF-Schalter sowie ein Click/De-Click-Schalter für den Blendenring. Firmware-Updates lassen sich über einen USB-C-Anschluss direkt am Objektiv installieren. Beide Modelle sind mit einem 58-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet.

Eine Ausnahme bilden die Fujifilm-Versionen: Hier entfallen laut Viltrox die Funktionstaste, der AF/MF-Schalter sowie die Umschaltung zwischen rastendem und stufenlosem Blendenring. Diese Funktionen stehen ausschließlich bei den Sony- und Nikon-Modellen zur Verfügung.

Gehäuse und Bajonett der Objektive bestehen aus einer Aluminiumlegierung. Eine Dichtung am Bajonett soll den Anschlussbereich vor Staub und Spritzwasser schützen. Die HD-Nano-Vergütung reduziert laut Hersteller Reflexionen und Streulicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das Viltrox AF 75 mm F/1.8 EVO ist ab sofort für 389 Euro erhältlich. Für das AF 90 mm F/2.2 EVO nennt Rollei einen Preis von 429 Euro. Beide Objektive sind im Rollei-Onlineshop und dem Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.rollei.de/evo-objektive.

Technische Daten: Viltrox AF 75 mm F1.8 EVO Nikon Z-Mount

Lichtstärke F 1.8 Naheinstellgrenze 0,74 m Autofokus Ja inkl. Augenautofokus Kompatible Kameras Nikon Z-Systeme Anschluss Nikon Z-Mount Filtergewinde 58 mm Blendenlamellen 9 Kleinste Blende 16 EXIF-Daten Ja Linsen (Gruppen/Linsen) 9/11, 2 HR + 2 ED Anschlüsse USB-C für Firmware Updates Maße (L x B x H) | Gewicht 6,9 x 6,9 x 7,6 cm | 355 g

Technische Daten: Viltrox AF 90 mm F2.2 EVO Nikon Z