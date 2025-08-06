Higgsfield AI integriert KI-Upscaler Gigapixel AI in Web-Plattform

Higgsfield hat den KI-Upscaler „Gigapixel AI“ von Topaz Labs nahtlos auf seiner Webseite higgsfield.ai integriert. Die Plattform ist bisher darauf spezialisiert, aus Bildern Videoclips zu generieren, wobei das KI-Modell zahlreiche Kamerabewegungen wie Dolly-Schwenks, Zoom-Effekte und Drohnen-Perspektiven simuliert. Higgsfield erweitert nun mit „Upscale“ sein Angebot um ein bewährtes Tool aus dem Hause Topaz Labs, mit dem sich die Auflösung von Bildern und Videos stark erhöhen lässt. Gigapixel AI nutzt fortschrittliche Methoden der Künstlichen Intelligenz, um Bild- und Videoinhalte zu analysieren und fehlende Details intelligent zu rekonstruieren. Die Integration von Gigapixel AI gestaltet die Arbeit von Kreativen komfortabler, da sich die anspruchsvolle Bildoptimierung jetzt direkt im Browser erledigen lässt.

Für die praktische Umsetzung genügt es, ein Bild oder Video in die Web-Oberfläche von Higgsfield AI zu ziehen. Anschließend stehen verschiedene Modi zur Auswahl, darunter „Standard“, „High-Fidelity“ (geeignet für detailtreue Motive wie Mode- oder Architekturaufnahmen), „Text Refine“ für Schriftretusche, „Art and CG“ speziell für digitale Kunstwerke, Logos und Icons, sowie ein Modus für besonders niedrig aufgelöste Vorlagen. Anwender können zur achtfachen Vergrößerung wählen; ein spezieller 16-fach-Upscale wird im Fall extrem kleiner Ausgangsdaten angeboten.

Bei Fotos lässt sich so das Motiv für hochwertige Drucke oder großformatige Online-Anwendungen aufbereiten: Aus einem kleinen, körnigen Scan entsteht beispielsweise ein rauschfreies Poster, bei dem einzelne Härchen im Portrait oder feine Webstrukturen eines Tuchs sichtbar werden. Wer häufig mit Bildern arbeitet, die etwa von alten Handys stammen oder bei schlechtem Licht aufgenommen wurden, kann so Details herauskitzeln, die zuvor durch Rauschen und Kompressionsartefakte verborgen waren.

Für Videos eröffnet die Technik neue Möglichkeiten bei der Frischzellenkur älterer Aufnahmen oder der Aufbereitung von Smartphone-Clips für professionelle Anwendungen. Hier lassen sich Sequenzen gezielt auf 2K- oder 4K-Niveau hochskalieren, abhängig vom Ursprung. Zusätzlich können Schärfe und Rauschunterdrückung eingestellt sowie die Konturen von Gesichtern gezielt herausgearbeitet werden.

Im Bereich Video stehen mehrere spezialisierte KI-Modelle bereit, etwa „Proteus“ für allgemeine Clips, „Iris“ für Nahaufnahmen und Gesichter, „Rhea“ für besonders hochauflösende Anforderungen, „Gaia“ für einen stilisierten Look und „Theia“, das auf die Verbesserung feiner Details ausgelegt ist.

Der Upscaler steht allen Abonnenten von Higgsfield AI zur Verfügung. Das günstigste Abo kostet 9 US-Dollar pro Monat, das teuerste rund 150 Dollar. Die verschiedenen Tarifstufen bieten laut Hersteller eine gestaffelte Leistung, was den Zugang zu Features und das monatliche Kontingent an Verarbeitungen betrifft.

Weitere Informationen finden Sie auf der Higgsfield-Website.