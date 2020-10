Geänderte Topaz-Upgrade-Richtlinien – schon wieder ein Abo nötig?

Topaz bewirbt seine AI-Produkte nicht mehr mit lebenslangen, freien Upgrades und führt ein kostenpflichtiges Upgrade-Programm ein. Die Hintergründe. Foto: Greg Brave – stock.adobe.com

Als begeisterter Nutzer der Topaz-Filter, allen voran Sharpen AI (ich berichtete) und DeNoise AI war ich es gewohnt, im Zuge der schnellen Verbesserung und Weiterentwicklung der Programme, immer mal wieder eine Update-Meldung zu erhalten, es über die Filter-Meldung herunterzuladen und zu installieren.

Vor kurzem nun „ploppte“ in Topaz DeNoise AI wieder so eine „Upgrade/Update verfügbar“-Meldung auf – nur mit dem Hinweis, dass meine Update-Lizenz abgelaufen wäre.

Ich hatte die Änderungen von Topaz total verschlafen und wurde erst durch diese Meldung darauf aufmerksam.

Ich folgte also dem Link und musste feststellen, dass Topaz für weitere Updates Geld von mir haben möchte. Und zwar fast nochmal soviel wie schon für den Kauf. Nanu! Gefühlt hatte ich die Programme doch „neulich“ gerade erst gekauft. Was ist passiert? Topaz hatte doch immer mit lebenslangen freien Updates geworben.

Änderung der Topaz-Upgrade-Richtlinien

Offensichtlich hatte mal einen der Newsletter von Topaz gelöscht, ohne ihn zu lesen. 😉 Denn Topaz hat seine Verkaufsstrategie für seine AI-Programme geändert, wie Topaz CEO Eric Yang hier erläuterte: Topaz Labs | Ongoing product value and paid upgrades

In Kurzform:

Nach dem Kauf eines Programms bekommt man für ein Jahre Updates (also Bugfixes) und Upgrades (also größere Programmveränderungen) Ist das Jahr abgelaufen, bekommt man noch etwaige Bugfixes, aber keine neuen Programmversionen. Dann muss man für weitere Bugfixes und Updates pro Jahr wiederum fast die volle Summe des Programm-Preises zahlen – für alle drei AI-Programme (DeNoise, Sharpen und Gigapixel) gibt es einen gemeinsamen, dann etwas günstigeren Upgradepreis.

Sind die neuen Topaz-Upgrade-Richtlinien fair?

Im ersten Moment war ich ja etwas enttäuscht. Und nach kurzem Durchstöbern des Netzes schien es nicht nur mir so zu gehen. Topaz hatte ja jahrelang immer auch vor allem auch mit den kostenlosen Upgrades geworben.

Das Konzept ist zwar fair …

Andererseits finde ich das neue Modell aber ziemlich fair – sowohl für uns Nutzer als auch für Topaz. Denn gerade bei diesen AI-basierten Plug-ins ändert sich ständig etwas. Laufend werden die Algorithmen per Machine Learning trainiert und weiter optimiert. Wo soll man da als Software-Unternehmen die Trennlinie ziehen und sagen „Jetzt bringen wir das Ding mit einer neuen Versionsnummer heraus, das die Nutzer wieder kaufen müssen“.

Da ist es doch besser, dem Nutzer die Entscheidung zu überlassen, ob er mit der aktuellen Version zufrieden ist und diese unbegrenzt weiter nutzen möchte. Denn anders als bei einem Abo-Modell kann man die Version, die man gerade hat, eben weiter nutzen auch ohne laufende Weiterzahlungen. Ich kenne dieses Konzept von meiner 3D-Software Modo unter der Bezeichnung „Maintenance“. Und dieses Konzept finde ich deutlich fairer als ein reines Abo („Subscription“), bei dem nach Ablauf der Zahlungen eine Software nur noch teilweise oder gar nicht mehr genutzt werden kann.

… aber der Preis ist hoch.

Fraglich ist jedoch, ob der aufgerufene – doch ziemlich hohe – Jahres-Preis für die Upgrades (zwei und mehr Filter kosten dann 100 US-Dollar pro Jahr) gerechtfertigt ist. Die aktuelle Messlatte in Sachen Preis-Leistung hat definitiv Adobe mit dem Foto-Abo gelegt. Zwar ist es leider ein reines Abo-Modell, aber was man alles für rund 10 Euro pro Monat, also 120 Euro pro Jahr bekommt, ist eben nicht nur die Software an sich, sondern auch ein umfangreiches und mächtiges Workflow- und Ökosystem (das ich in seinem ganzen Umfang in DOCMA 93 beschrieben habe).

Das sind für den speziellen Anwendungszweck bei einem Blick in meinen Topaz-Warenkorb schon amtliche Preise für ein Jahr mit Upgrades. Der Vorteil: Sie können entscheiden, zu welchem Zeitpunkt Sie sich eine neue Programmversion durch den Kauf solch eines “Upgrade-Plans” zulegen möchten.

Aber wie gesagt, Topaz zwingt ja niemanden zu ständigen Weiterzahlungen. Man kann das neue Upgrade-Jahr auch erst kaufen, wenn man denkt, dass die inzwischen erfolgten Verbesserungen es einem wert sind. Insofern ist es dann doch nichts anderes, als wenn man den Filter mit einer höheren Versionsnummer kaufen würde. Also alles gut. 😉

Und die Topaz-Filter sind echt klasse. Soll ich zu deren Anwendung vielleicht mal etwas im Heft bringen? Was meinen Sie?