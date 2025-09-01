Adobe integriert Gemini 2.5 Flash Image in Adobe Firefly und Adobe Express

Erst letzte Woche hat Google das neue „Gemini 2.5 Flash Model“ vorgestellt, jetzt ist es auch in Adobe Firefly und Adobe Express verfügbar. Nutzer der beiden Kreativ-Plattformen erhalten damit direkten Zugriff auf eine erweiterte Bandbreite an generativen Bild-Optionen, ohne dafür Arbeitsumgebungen wechseln zu müssen.

Integration bringt Geschwindigkeit und Vielfalt

Für Fotografen und Kreative eröffnet die Integration von Gemini 2.5 Flash Image praktische Möglichkeiten im täglichen Workflow. So können etwa Social-Media-Gestalter eine Serie von grafisch konsistenten Motiven in Firefly entwerfen und diese anschließend in Adobe Express animieren, skalieren oder mit Text ausstatten – bevor sie die Inhalte direkt veröffentlichen. Marketers wiederum profitieren davon, vorhandene Kampagnen-Assets mit Gemini 2.5 Flash Image zu adaptieren. Innerhalb weniger Minuten lassen sich beispielsweise Bilder in verschiedenen Formaten bereitstellen, etwa für Flyer, Präsentationen oder E-Mail-Grafiken. das Tauschen von Bildhintergründe, Einfügen von Objekten oder Generieren motivgerechter Varianten bleibt unkompliziert und in gewohnter Bedienoberfläche möglich. Zudem können visuelle Designer in Firefly Prototypen von Produktkonzepten oder Charakterdesigns erzeugen und ausprobieren, bevor sie für die weitere Bearbeitung zu Photoshop oder Illustrator wechseln.

Multi-Modell-Strategie: Flexibilität für Profis

Adobe verfolgt eine Multi-Modell-Strategie: Anwender können zwischen den eigenen Firefly-Modellen für Bild, Video, Vektor und Audio wählen oder Partnermodelle wie Gemini 2.5 Flash Image sowie Technologie von OpenAI, Runway, Luma AI und anderen nutzen. Jedes Modell zeichnet sich durch eigene visuelle Charakteristika aus – etwa bei Lichtstimmung, Detailgenauigkeit oder Komposition. Der Fokus liegt darauf, das passende Werkzeug für jede kreative Aufgabe bereitzustellen und dabei verschiedene Stilrichtungen direkt im Workflow zugänglich zu machen.

Nahtlose Weiterverarbeitung in Creative Cloud

Nach der Idee in Firefly oder Express ist ein Transfer der Motive in Creative-Cloud-App wie Photoshop, Illustrator oder Premiere möglich. Bildbearbeiter können so grobe KI-Skizzen beispielsweise in Photoshop weiter feinschleifen oder ein generiertes Composing als Grundlage für eine weitere Ausarbeitung nehmen. Die Integration verspricht damit Bildautoren durchgängige Produktionsketten, in denen sich KI-generierte Inhalte mit klassischen Werkzeugen kombinieren lassen.

Transparenz und Rechtefragen

Adobe weist darauf hin, dass unabhängig vom verwendeten Modell erzeugter und hochgeladener Content nicht zur Nachschulung der KI dient und mit „Content Credentials“ – einer Art Herkunftsnachweis – versehen wird. Diese Richtlinie bezieht sich sowohl auf Firefly-Modelle als auch auf Partner-KI wie Gemini 2.5 Flash Image.

Verfügbarkeit und Nutzungskonditionen

Gemini 2.5 Flash Image steht ab sofort im Text-zu-Bild-Modul von Firefly, im Beta-Angebot Firefly Boards und in Adobe Express zur Verfügung. Für zahlende Firefly- und Creative-Cloud-Pro-Mitglieder entfallen bis 1. September Einschränkungen beim Bildabruf mit Gemini 2.5; Neukunden im kostenlosen Plan erhalten bis zu 20 Versuche. Mit Blick auf limitierte und kostenpflichtige Nutzung empfiehlt sich für professionelle Bildschaffende ein prüfender Blick auf das jeweilig aktuelle Konditionsmodell.