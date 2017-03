3D-Objekte erzeugen mit Photoshop

Dreidimensionalen Text zu erzeugen erfordert in Photoshop heute nur noch einen einzigen Mausklick. Die 3D-Funktionen ermöglichen aber viel mehr als das und laden zum kreativen Spielen ein. Olaf Giermann zeigt, wie Sie kleinere Objekte, surreale Formen oder Fotowürfel bauen, texturieren, beleuchten und mit Fotos kombinieren.

Die 3D-Funktionen von Photo­shop sind eine praktische Sache. Zum einen können Sie fertige 3D-Modelle aus dem Internet laden und in Ihre Fotos einbauen. Anders als bei Stockfotos haben Sie dabei die Möglichkeit, sämtliche Parameter selbst anzupassen, also Perspektive, Beleuchtung und Oberflächen. Genau das war Gegenstand der DOCMA-Akademie in Heft 56. Hier geht es dagegen darum, wie Sie allein mit Photoshop 3D-Objekte erzeugen können. Diese sind perfekt für grafische Effekte geeignet, etwa für extrudierten Text oder als stilisierte Hintergrundelemente. Entdecken Sie die Möglichkeiten, auch anhand der zur Verfügung gestellten Originaldateien.

Navigieren im 3D-Raum

Um etwas auf einer 3D-Ebene auszuwählen oder im 3D-Raum zu navigieren, müssen Sie das »Verschieben-Werkzeug« (V) aktivieren.

In der Optionsleiste finden Sie die »3D-Modus«-Optionen zum Drehen, Rollen, Ziehen, Zoomen und Skalieren, zwischen denen Sie per Klick oder mit »Shift-V« wechseln und damit die Szene oder Objekte rotieren beziehungsweise positionieren können.

What you click is what you get

Achten Sie darauf, wo und wie oft Sie mit der Maus ­klicken. Mit einem einzelnen Klick in den Hintergrund wählen Sie die Szene aus (das Fenster ist dann gelb umrandet; a) und können diese insgesamt nun drehen oder zoomen. Klicken Sie dagegen auf den Würfel, wird dieser ausgewählt (b), und mit einem weiteren Klick das Material der angeklickten Fläche (c). Stellen Sie also ­sicher, dass Sie das richtige Element ausgewählt haben.

Die grundlegenden Bedienfelder

Statt direkt im Fenster können Sie die einzelnen Elemente einer Szene auch im »3D«-Panel (a) auswählen; die zugehörigen Parameter werden jeweils im »Eigenschaften«-Fenster (b) angezeigt. Dort finden Sie auch die »Koordinaten« (c), wo Sie sämtliche Transformationen des aktiven Objekts zurücksetzen oder das 3D-Objekt auf den Grund der 3D-Welt verschieben können.

Sekundäre 3D-Ansicht

Über »Ansicht > Anzeigen > Sekundäre 3D-Ansicht« öffnen Sie eine zweite Ansicht der 3D-Szene, deren Sichtrichtung Sie aus dem Pulldown-Menü (a) wählen. Die zweite Ansicht ist sehr praktisch, um etwa Ihr 3D-Objekt genau zu positionieren. Sie können bei Bedarf auch die Haupt- und die Sekundäransicht per ­Mausklick (b) tauschen.

Making-of

Die ­spiralförmigen Gebilde im ­Titelbild ­wurden aus der hier ­abgebildeten Form­ebene (leere »Fläche«, punktierte »Kontur«) durch »3D-­Extrusion«, ­»Verdrehen«, »Verjüngung« und ­»Biegen« erzeugt (s. Schritt 5 bis 7).





