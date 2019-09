„Leidenschaftlich Fotografieren“ von Steve Simon

Ein solches Buch hätte ich am Anfang meiner Fotokarriere sehr gut gebrauchen können. Steve Simon beschreibt seinen Werdegang vom Amateur zum Profifotografen. Viele seiner Erfahrungen habe ich auch gemacht – mit viel Schweiß, Mühe und Geld. Seine Herangehensweise zeigt er in den 10 Schritten sehr anschaulich und verständlich. Dabei versucht er nicht, seine Technik als das Nonplusultra darzustellen. Jeder kann, darf und muss seinen eigenen Weg finden, aber mit diesen Tipps findet man seinen Weg wesentlich einfacher.

Steve Simon beschreibt aber nicht einfach nur stupide Technik. Die Fototechnik, die erklärt wird, bezieht sich immer auf das jeweilige Thema der Streetphotography. Es ist also kein Buch, um die Grundlagen der Fototechnik zu erlernen. Simon zeigt, wie er in der Streetphotography auf die Menschen zugeht. Wie er mit Menschen kommuniziert, deren Sprache er nicht kann, und dass man vor den Menschen keine Angst haben muss, auch wenn man mal eine Abfuhr kassiert. Dies zeigen auch meine eigenen Erfahrungen in der Streetphotography. Ein Lächeln, ein Nicken, ein Wackeln mit der Kamera können Wunder bewirken und die Menschen sind offen für die Fotografie. Meine Bilder zu diesem Thema finden Sie hier.

Auch ich wende seit Jahren den Trick mit der Fujifilm Instax-Sofortbildkamera an. Wenn es geht, bekommt jeder, den ich fotografiere, ein Sofortbild von sich. Dies öffnet meist eine Tür zu weiteren Fotos.

Das Buch von Steve Simon ist mit 255 Seiten sehr umfangreich. Das Papier, der Umschlag und der Druck der Bilder sind hervorragend und es macht dadurch noch mehr Spaß, das Buch zu lesen.

Meine Empfehlung für dieses Buch vom dpunkt Verlag: absolut lesenswert. Ich wünsche viel Spaß damit.

Steve Simon

Isolde Kommer / Christoph Kommer (Übersetzung)