Peakto 2.5: Komfortabler Ansatz oder ein Systembruch im Studio?

Die Ankündigung von CYME, den KI-gestützten Medienmanager Peakto in Version 2.5 um Server- und Web-Funktionen zu erweitern, klang zunächst wie die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: Endlich ein Werkzeug, das die Vorzüge einer lokalen, datenschutzkonformen Bildverwaltung mit den kollaborativen Möglichkeiten einer Cloud-Lösung verbindet. Doch bei genauerer Betrachtung der technischen Architektur entpuppt sich das Konzept als für viele Fotografen eher problematisch, da sie die gewachsene Infrastruktur der allermeisten Fotostudios und Postproduktions-Häuser schlichtweg ignoriert. Der Zwang, einen Mac als Server-Hardware einzusetzen, ist kein kleines Manko, sondern ein Systembruch, der die Software für einen Großteil ihrer potenziellen Zielgruppe unbrauchbar macht.

Wer heute als Fotograf, Filmer oder in einer Agentur mit Terabytes an RAW-Dateien und Videomaterial hantiert, setzt für die Speicherung nicht auf den Arbeitsplatzrechner. Das Rückgrat der Datensicherung und des zentralen Zugriffs bilden in der überwältigenden Mehrheit der Fälle dedizierte Netzwerkspeicher (NAS) oder selbst konfigurierte Linux-Server. Branchenkenner schätzen, dass Systeme von Herstellern wie Synology oder QNAP beziehungsweise selbst aufgesetzte Linux-Server in weit über 90 Prozent der professionellen Umgebungen den Daten-Hub bilden. Sie sind skalierbar, kosteneffizient, redundant ausgelegt und für den 24/7-Betrieb optimiert. Der Mac hingegen ist in diesem Szenario ein reiner Client – eine leistungsstarke Workstation, aber eben kein zentraler Datenserver.

Genau hier vollzieht Peakto einen harten Bruch mit der Praxis. Anstatt ein Server-Backend für die Plattformen bereitzustellen, auf denen die Daten bereits liegen – also Linux oder die spezialisierten Betriebssysteme der NAS-Hersteller –, deklariert CYME den Mac zur alleinigen Server-Instanz. Das bedeutet: Selbst wenn alle Bilder und Videos bereits sauber strukturiert auf einem NAS mit 100 Terabyte Kapazität liegen, muss zwingend ein permanent laufender Mac als Vermittler dazwischengeschaltet werden. Dieser generiert nicht nur die Vorschaudateien und verwaltet die Datenbank, sondern wickelt auch sämtliche Web-Zugriffe ab. Ein Studio, das auf eine etablierte Server-Infrastruktur setzt, wird somit gezwungen, eine zusätzliche Hardwarekomponente in seinen Workflow zu integrieren, die ausschließlich für eine einzige Anwendung zuständig ist.

Der Flaschenhals ist vorprogrammiert: Kapazität und Performance

Diese architektonische Fehlentscheidung zieht zwei gravierende Nachteile nach sich. Erstens, die Kapazität: Während ein NAS oder Linux-Server kostengünstig auf mehrere hundert Terabyte erweitert werden kann, sind die Aufrüstmöglichkeiten eines Macs stark begrenzt und unverhältnismäßig teuer. Die Idee, ein komplettes Berufsleben an Bilddaten auf den internen oder extern via Thunderbolt angebundenen SSDs eines Mac Studio zu spiegeln, ist für die meisten Profis schlichtweg realitätsfern.

Zweitens, die Performance: macOS ist notorisch unzuverlässig, wenn es um die performante Abwicklung von Netzwerkprotokollen wie SMB in heterogenen Umgebungen geht. Dass nun ausgerechnet ein Mac als zentraler Daten-Dispatcher für potenziell Dutzende von Web-Clients und die rechenintensive KI-Analyse fungieren soll, ist ein gewagtes Unterfangen. Jede Suchanfrage, jede Proxy-Generierung und jeder Download durch einen externen Kunden muss diesen potenziellen Engpass passieren. Ein dedizierter Linux-Server mit optimiertem Netzwerk-Stack und direkter Anbindung an die Speicher-Volumes wäre hier die technisch weitaus sauberere und leistungsfähigere Lösung.

Die Konkurrenz zeigt, wie es richtig geht

Dass ein plattformoffener Ansatz nicht nur möglich, sondern längst etabliert ist, beweist ein Blick zur Konkurrenz im DAM-Sektor (Digital Asset Management). Lösungen wie das quelloffene ResourceSpace sind nativ für Linux konzipiert und lassen sich direkt auf der vorhandenen Server-Hardware installieren. Wenn die Anforderungen an den Anwendungskomfort nicht ganz so hoch sind, kommt man oft auch mit einer Nextcloud-Lösung klar. Diese Produkte respektieren die bestehende Infrastruktur ihrer Kunden, anstatt sie zu einer kompletten Umstellung zu zwingen.

Fazit: Eine elegante Lösung für das falsche Problem

Zweifellos, die Bedienoberfläche von Peakto 2.5 ist elegant, die KI-gestützte Suche beeindruckend und der Grundgedanke, auf Cloud-Uploads zu verzichten, absolut richtig. Doch all diese Vorzüge verpuffen angesichts einer Architektur, die an den fundamentalen Bedürfnissen und Gegebenheiten des professionellen Marktes vorbeigeht. Die vermeintlich gesparten Cloud-Gebühren werden durch die realen Investitions- und Betriebskosten für einen dedizierten Mac-Server mehr als aufgewogen.

Solange CYME kein Server-Backend für Linux oder gängige NAS-Plattformen nachliefert, bleibt Peakto 2.5 eine Insellösung. Es ist ein Werkzeug für Einzelanwender oder kleine Mac-zentrierte Teams, die ihre Daten ohnehin lokal auf einem Rechner verwalten. Für die große Mehrheit der professionellen Fotografen und Agenturen, deren Arbeitsleben sich um zentrale Netzwerkspeicher dreht, stellt die Software in ihrer jetzigen Form jedoch keine praktikable Alternative dar. Der Systembruch ist zu tief, der Kompromiss zu groß.