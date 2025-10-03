Neues E-Book „Landschaftsfotografie“: Praxiswissen für bessere Fotos

Ab sofort ist das neue E-Book Landschaftsfotografie bei uns im Webshop erhältlich. Auf 90 Seiten vermittelt das Sonderheft praxisnahes Know-how rund um die schönsten Fotomotive draußen in der Natur.

Die thematischen Highlights im Überblick:

Die besten Motive finden: Von Seen und Flüssen über Berge bis hin zu Wäldern und Wiesen – mit kreativen Ideen für spannende Bildperspektiven.

Profi-Tricks für bessere Fotos: Tipps zu Vorbereitung, Kameraeinstellungen, Bildgestaltung und Nachbearbeitung.

Faszination Wald: So setzen Sie Wälder, Felder und Wiesen direkt vor der Haustür wirkungsvoll in Szene.

Ausrüstungstipps von Profis: Welche Kameras, Objektive und Zubehörteile in keiner Fototasche fehlen sollten.

Goldene Stunde: Fünf Profi-Tipps, wie Aufnahmen im besonderen Licht von Sonnenauf- und -untergang noch eindrucksvoller gelingen.

Einblicke in die Praxis: Begleiten Sie den Landschaftsfotografen Markus Albert bei einem kompletten Foto-Projekt – von der Planung bis zur Umsetzung.



Das E-Book kostet bei uns im Shop nur 14,90 Euro.