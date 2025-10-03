Blog

Neues E-Book „Landschaftsfotografie“: Praxiswissen für bessere Fotos

Christoph Künnevor 50 Sekunden
1 Minute Lesezeit

Ab sofort ist das neue E-Book Landschaftsfotografie bei uns im Webshop erhältlich. Auf 90 Seiten vermittelt das Sonderheft praxisnahes Know-how rund um die schönsten Fotomotive draußen in der Natur.

Die thematischen Highlights im Überblick:

  • Die besten Motive finden: Von Seen und Flüssen über Berge bis hin zu Wäldern und Wiesen – mit kreativen Ideen für spannende Bildperspektiven.
  • Profi-Tricks für bessere Fotos: Tipps zu Vorbereitung, Kameraeinstellungen, Bildgestaltung und Nachbearbeitung.
  • Faszination Wald: So setzen Sie Wälder, Felder und Wiesen direkt vor der Haustür wirkungsvoll in Szene.
  • Ausrüstungstipps von Profis: Welche Kameras, Objektive und Zubehörteile in keiner Fototasche fehlen sollten.
  • Goldene Stunde: Fünf Profi-Tipps, wie Aufnahmen im besonderen Licht von Sonnenauf- und -untergang noch eindrucksvoller gelingen.
  • Einblicke in die Praxis: Begleiten Sie den Landschaftsfotografen Markus Albert bei einem kompletten Foto-Projekt – von der Planung bis zur Umsetzung.


Das E-Book kostet bei uns im Shop nur 14,90 Euro.

Bild von Christoph Künne

Christoph Künne

Christoph Künne, von Haus aus Kulturwissenschaftler, forscht seit 1991 unabhängig zur Theorie und Praxis der Post-Photography. Er gründete 2002 das Kreativ-Magazin DOCMA zusammen mit Doc Baumann und hat neben unzähligen Artikeln in europäischen Fachmagazinen rund um die Themen Bildbearbeitung, Fotografie und Generative KI über 20 Bücher veröffentlicht.

