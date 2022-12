Daten komprimieren – so viele Bits sind gar nicht nötig

Dass die Dateikomprimierung eine Geschichte voller Missverständnisse ist, musste ich hier erst kürzlich wieder erfahren. Gehen wir das Thema also mal ganz grundsätzlich an …

Es gibt Daten und es gibt die Datenträger, auf denen sie gespeichert werden, und zumindest früher war es so, dass der Speicherplatz für die Daten fast immer zu knapp war. Man musste die sich im Laufe der täglichen Computernutzung ansammelnden Datenmassen daher irgendwie komprimieren. Die Wahl eines geeigneten Kompressionsverfahrens wurde zunächst meist durch die Randbedingung verschärft, dass es verlustfrei sein sollte: Aus den reduzierten Daten mussten sich die Originaldateien eins zu eins wiederherstellen lassen. Ein Programm, dessen Code durch eine Komprimierung auch nur ein Bit verloren ginge, würde vermutlich nicht mehr fehlerfrei laufen, und wenn Buchhaltungsdaten nicht mehr ganz stimmig wären, könnte es spätestens bei einer Steuerprüfung Ungemach geben. Wie aber ließen sich dieselben Informationen mit weniger Daten speichern?

Nach einer JPEG-Kompression auf 1:11 der ursprünglichen Dateigröße (Mitte) sind die Unterschiede zum Original (links) so gering, dass sie hervorgehoben werden müssen, um überhaupt erkennbar zu sein (rechts).

Der wichtigste Ansatz dazu beruht auf der Reduzierung von Redundanz: Nicht alles in einer Datei ist völlig neu; manches wiederholt bloß etwas, das bereits an anderer Stelle vorkam. Wenn man auf eine solche Wiederholung stößt, braucht man nicht alle Daten erneut abzuspeichern; ein Verweis auf das erste Vorkommen reicht. (Informatiker, die bekanntlich ein bisschen anders als gewöhnliche Menschen denken, erklären sich den Aufbau populärer Songs eben mit deren Redundanz: Wenn jede Strophe auf dieselbe Melodie gesungen wird, muss man sich nicht so viele Noten merken, und wenn jede Strophe denselben Refrain hat, wiederholt sich auch der Text – ideales Ohrwurmmaterial, das im Gehirn von Sänger wie Publikum nur wenig Speicherplatz erfordert. Der Informatikpapst Donald E. Knuth hat dies 1977 in The Complexity of Songs analysiert und den Speicherbedarf diverser typischer Songs in Formeln gefasst. Ob seine Vermutung zutrifft, dass „the advent of modern drugs has led to demands for still less memory space“, ist auch unter Informatikern umstritten.)

Wie auch immer: Je mehr sich Inhalte wiederholen, desto mehr Platz lässt sich durch eine Eliminierung der Redundanz sparen. Oft muss man die Daten dazu zunächst in eine für die Komprimierung ideale Form transformieren, in der die Wiederholungen erst offensichtlich werden. Manchmal gibt es auch eine Selbstähnlichkeit in den Daten, wenn sich nämlich grobe und feine Strukturen gleichen: Ein und dasselbe Muster kehrt in verschiedenen Maßstäben wieder.

Eine Eliminierung von Redundanz ist selbst dann noch möglich, wenn sich die Vorkommen nicht exakt gleichen – es genügt, wenn die Unterschiede gering sind. Dabei hilft ein zweites wichtiges Grundprinzip der Datenreduktion, nämlich eine Entropiekodierung. Man zerlegt den Inhalt einer Datei in einzelne Symbole, die jeweils eine eigene Bitfolge als Code erhalten. Die Buchstaben eines Textes beispielsweise werden normalerweise in den jeweils sieben Bit des ASCII-Codes kodiert oder – inklusive der Umlaute und „ß“ – in den acht Bit von Latin-1 – jedem Zeichen entspricht eine gleich lange Folge von Bits. Für deren weitere Verarbeitung ist das bequem, aber wenn man die Zahl der Bits pro Zeichen variabel hält, lässt sich Platz sparen, indem man die am häufigsten vorkommenden Buchstaben mit den wenigsten Bit speichert. Dieses Prinzip lag schon dem Morse-Code zugrunde, der dem im Englischen (und zufällig auch im Deutschen) häufigsten Buchstaben „e“ den kürzesten Code „・“ zuordnete. Auch reine Zahlenwerte haben durchweg unterschiedliche Häufigkeiten – kleine Zahlen sind meist häufiger als große –, und dies lässt sich ausnutzen, indem man die in einer Datei vorkommenden Zahlen zunächst nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert und ihnen dann in dieser Reihenfolge Codes von den kürzesten bis zu den längsten Bitfolgen zuordnet. Wenn eine bestimmte Sequenz von Daten nicht genau, aber wenigstens ungefähr wiederkehrt, braucht man nur die Differenz neu zu speichern. Diese enthält kleinere, häufiger vorkommende Zahlen, die sich mit weniger Bits speichern lassen.

Mit verlustfreien Kompressionsverfahren auf der Basis von Redundanzeliminierung und Entropiekodierung kann man die Zahl der nötigen Bits, abhängig vom Inhalt, oft auf die Hälfte reduzieren und manchmal auf ein Viertel. Im ungünstigsten Fall – etwa einer Folge von Zufallszahlen – sind die Daten allerdings gar nicht komprimierbar.

Seit den 1980er Jahren hatte man es immer öfter mit Bilddaten zu tun, erst rein schwarzweißen, dann Graustufenbildern und schließlich solchen mit Millionen Farben und mehr. Und deren Auflösung wuchs. Galt Anfang der 1980er Jahren ein Megabyte noch als komfortabel großer Speicherplatz (auf eine Diskette, seinerzeit ein gängiges Massenspeichermedium, passten 0,36 bis 1,4 Megabyte), wuchs die täglich anfallende Datenmenge bald auf das Hundert- bis Tausendfache. Mit einer verlustfreien Komprimierung war da nur noch wenig auszurichten und die wachsende Informationsdichte der Speichermedien konnte das nur zum Teil auffangen. Bei den Medien, die vor allem so große Speicheranforderungen stellten, war eine verlustfreie Komprimierung aber auch gar nicht zwingend notwendig. Wenn man Bilder oder Töne digital speichert, sind die Bits nur ein Mittel zum Zweck. Es kommt nicht darauf an, die Originaldaten Bit für Bit identisch wiederherzustellen, denn so lange sich ein Bild nicht vom Original unterscheiden lässt, reicht das für alle praktischen Belange aus; die Komprimierung ist dann visuell verlustfrei. Nicht mehr die Mathematik gibt dann vor, wann eine komprimierte Datei dem Original entspricht, sondern unsere Sinnesphysiologie, für die manche Unterschiede in den Daten keinen Unterschied in der Wahrnehmung machen.

Solche Kriterien liegen dem JPEG-Kompressionsverfahren für Bilder wie auch dem MP3-Verfahren für Audiodateien zugrunde, und ebenso deren aktuelle Weiterentwicklungen. Mit solchen verlustbehafteten Verfahren ist eine Datenreduzierung auf rund ein Zehntel und manchmal mehr möglich, ohne dass Auge, Ohr und Gehirn einen Verlust bemerken. Die Grundlage einer verlustbehafteten Komprimierung bilden immer noch eine Eliminierung von Redundanz und eine Entropiekodierung, aber zusätzlich werden Informationen entfernt oder vergröbert, deren Fehlen uns nicht auffällt. Die Komprimierung von Raw-Dateien ist dabei besonders herausfordernd, da man einerseits eine starke Datenreduzierung anstrebt, andererseits aber das Potential der Rohdaten für eine weitere Bildbearbeitung nicht schmälern möchte. Oft beschränkt man sich daher auf eine verlustfreie Komprimierung von Raw-Daten, aber mittlerweile existieren auch verlustbehaftete und daher noch effektivere Verfahren, die sich bedenkenlos einsetzen lassen, wenn der Speicherplatz knapp ist. Minimale Verluste an kaum bemerkbaren Bilddetails sind eher zu verschmerzen als ein Foto, das man gar nicht erst aufnehmen konnte, weil die Speicherkarte voll war.