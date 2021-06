Pentacon 29/2.8 Modding

Eigenhändige Modifikationen dieser Optiken sind nicht besonders schwierig und ermöglichen spannende fotografische Experimente. Im einfachsten Fall wird eine Linse ausgebaut und umgedreht wieder montiert: Was vorher nach außen zeigte, zeigt jetzt in die andere Richtung. Besonders einfach gelingt das dem Pentacon 29/2.8.

Mauerblümchen

Das Pentacon 29/2.8 wurde im DDR-Design der 70er Jahre in großer Stückzahl produziert und günstig zu haben. Trotz seiner für damalige Verhältnisse aufwendig wirkenden Konstruktion mit sieben Linsen in sieben Gruppen (7/7), hat dieses Weitwinkelobjektiv keinen besonders guten Ruf. Fürs Modding eignet sich diese Optik ausgezeichnet. Einerseits ist es leicht zu modifizieren und wartet trotz gedrehter Frontlinse mit passabler zentraler Schärfe und gutem Kontrast auf. Andererseits ergeben 29 Millimeter Brennweite selbst am MFT-Sensor einen Bildwinkel, der noch fast einer Normalbrennweite entspricht und viele Einsatzmöglichkeiten bietet.

Ein- und Ausbau der Frontlinse ist am Pentacon 29 schnell erledigt.

An Vollformatkameras kann eine sichtbare Vignettierung entstehen, die bei der Nachbearbeitung beseitigt werden kann. Auch APS-C- und MFT-Sensoren (blauer Rahmen) harmonieren mit dem gemoddeten Pentacon 29/2.8.

Der Bild-Look des gemoddeten Penatcon 29 erinnert an das Lensbaby mit Double Glass Optic – für deutlich weniger Geld und mit mehr Bedienkomfort.

Frontlinse ausbauen und drehen

Die Vorderlinse wird von einem unscheinbaren, schmalen Schraubring gehalten. Mit Vorsicht und Feingefühl reicht zum Lösen ein Schraubendreher, der in die Nuten des Rings passt. Ein verstellbarer Objektiv-Schlüssel muss nicht viel mehr als zehn Euro kosten. Anschließend wird die Frontlinse entnommen und umgedreht eingelegt. Abschließend wird der Ring aufgelegt, vorsichtig mit den Fingern eingedreht und sanft mit dem Werkzeug der Wahl festgezogen.

Mit verkehrt herum eingesetzter Frontlinse kann das Pentacon 29 auch eigenwillig malerische Bildergebnisse liefern.