Gerüchte: Takumar-Objektive von Pentax

Pentax gehörte zu den bekanntesten japanischen Herstellern von M42-Objektiven, vermarktet unter dem Namen Takumar. Er soll auf den Maler und Fotografen Takuma Kajiwara zurückgehen. Zum angehängten „r“ gibt es nachvollziehbare Interpretationen. Doch dass die Namensrechte an „Pentax“ von Zeiss-Ikon erworben wurden, ist ein hartnäckig kolportiertes Gerücht ohne Wahrheitsgehalt. Wie auch immer, unter den Objektiven gibt es etliche Highlights.

Takumar-Objektive von Pentax können optisch und mechanisch überzeugen.

Der Produzent, die Asahi Optical Corporation blickt auf eine lange Tradition in der Herstellung optischer Präzisionskomponenten und präsentierte 1957 die erste japanische Spiegelreflexkamera Asahiflex zusammen mit den ersten Takumar-Objektiven. In den 70er Jahren waren Pentax-Kameras wegen ihrer Mischung aus relativ hoher Qualität und vergleichsweise günstigen Preisen weit verbreitet. Daher gibt es heute ein großes Angebot an Wechselobjektiven.

Takumar-Objektive von Pentax: Mit 55 Millimeter Brennweite und Lichtstärke F/1.8 und F/2 wurden circa 1.4 Millionen Stück hergestellt, alle im bewährten 6/5-Design.

Eine der umfassendsten Informationssammlungen zu Pentax M42-Objektiven bietet Gerjan van Oosten mit seinem Buch The Ultimate Asahi Pentax Screw Mount Guide 1952 – 1977, das 2021 wieder aufgelegt wurde. Bei eBay finden sich noch Exemplare um 30 US-Dollar. Alte Einzelstücke mit Sammler-Status notieren mitunter bei 250 Euro.

Das Buch gilt als eine der umfassendsten Informationssammlungen zu Pentax M42-Objektiven, wurde 2021 neu aufgelegt und ist bei Sammlern begehrt.

Aus der M42-Ära stammen auch zwei ungewöhnliche Makro-Objektive mit 50 und 100 Millimeter Brennweite. Das 50/4 basiert auf dem 1902 erfundenen Tessar-Design, an dem sich auch Heinz Kilfitt 1954 mit dem Makro-Kilar 40/3.5 orientierte. Das 100/4 basiert auf einem Heliar-Design, welches im Kleinbildbereich nur eine kurze, unbedeutende Nebenrolle spielte. Über die besonderen Eigenschaften von Heliar-Objektiven wurde im Altglas-Blog hier berichtet.

Takumar-Objektive von Pentax: Ein 50/4 Super-Macro-Takumar mit thoriumdioxidhaltigen, leicht radioaktiven Glassorten. Laut van Oosten wurden bis zu 30.000 Stück produziert.

Woher kommt der Name Pentax?

Auch wenn es beim VEB Pentacon den Prototyp einer Kamera mit dem Namen „Pentax“ gab, existieren über den Kauf der Namensrechte oft und gerne kolportierte Stories. Wikipedia führt als Quelle das FotoMagazin an, Belege finden sich indes dort nicht. Doch mindestens drei andere Quellen berichten glaubhaft und nachvollziehbar von einem ganz anderen Ursprung. Der Altglas-Report (Teil II) befasstsich damit in einem eigenen Kapitel, ebenso wie mit der vermeintlichen Herkunft der Bezeichnung Takumar und dem „r“ als Endung im Namen.

Der neue Altglas-Report fasst in zwei Bänden und 90 Kapiteln Wissenswertes zu Auswahl, Kauf und Handhabung von manuellen Objektiven zusammen. Auch Objektive und Themen, die bisher nicht oder nur am Rande in den Print- und E-Books erwähnt wurden, finden hier ihren Platz.

Pentax M 50/1.4: Mit der Einführung des Bajonetts verschwand 1976 auch der Name Takumar.

Hier gibt es einen ersten Blick ins neue Buch.