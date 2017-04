57-Gigapixel-Bild von Dubai

Der Luxus-Automobil-Hersteller Bentley hat mit viel technischem Aufwand eine außergewöhnlich hoch auflösende Stadtansicht von Dubai anfertigen lassen, in die man auf der Internetseite Explore.bentleymotors.com hineinzoomen kann. Im Mittelpunkt der Fotografie steht ein Bentley Flying Spur W12 S am luxuriösen Yachthafen von Dubai, dessen Emblem auf der Motorhaube gestochen scharf zu erkennen ist. Leider lässt sich auch nur auf diesen Punkt hin zoomen, sodass der Größte Teil der Ansicht seine vielen Details nicht preisgibt. Zuvor hatte Bentley bereits Gigapixel-Bild von San Francisco mit der golden Gate Bridge erstellt.

Um die detaillierte Stadtansicht zu erschaffen, wurde eine Kamera in 264 Metern Höhe am Cayan Tower – einem der höchsten Gebäude Dubais – angebracht. Aus 1825 Einzelbildern, die in 48 Stunden aufgenommen wurden, entstand ein Gesamtbild, das sogar die Lichtstärke auf jedem einzelnen Pixel ausgleicht. Eine Herausforderung für die Technik und die Aufnahmen stellten laut Bentley Außentemperaturen von 40 °C, der in der Luft liegende Dunstschleier und Windböen dar.