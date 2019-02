TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Beim DOCMA Award 2019 lohnt es sich mitzumachen, denn es winken wieder hochwertige Preise unserer Sponsoren. TAMRON stellt diesmal das SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 im Wert von 1.699 Euro zur Verfügung.

Beim SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 sorgt die Verwendung von speziellen, hochwertigen Glasmaterialien für eine genaue Farbwiedergabe und überlegene Schärfe, perfekt für die Anforderungen der heutigen hochwertigen Kamerasensoren. Die Hochleistungslinsen minimieren Bildfehler wie chromatische Aberrationen, für die lichtstarke Zoom-Objektive etwas anfälliger sind, und sorgen zugleich für eine gleichmäßig hohe Abbildungsqualität über die gesamte Bildfläche. Das Objektiv ist kompatibel mit Canon und Nikon Kameras.

Der VC-Bildstabilisator des SP 24-70mm G2 wird wie auch der Autofokus über die Dual-MPU-Einheit gesteuert. Zusätzlich wurde ein neuer Algorithmus installiert, welcher die Ansteuerung und Signalverarbeitung des VC-Systems noch zusätzlich optimiert. Das System hält nun bis zu 5 Blendenstufen und ist somit noch besser für Freihand-Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet.

Das neue Objektiv ist mit einer Dual-MPU-Einheit ausgestattet. Zwei separate Prozessor-Einheiten ermöglichen die Verarbeitung der digitalen Signale von VC-Bildstabilisator und USD-Autofokus in Höchstgeschwindigkeit. So können beispielsweise Befehle von Kamera und AF-Motor blitzschnell interpretiert und hochpräzise umgesetzt werden.

Sämtliche Linsenelemente sind mit einer von Tamron speziell für das SP 24-70mm G2 weiterentwickelten eBAND-Beschichtung versehen. Diese Technologie verbindet eine herkömmliche Mehrfach-Vergütung und eine Nano-Beschichtung mit extrem niedrigem Brechungsindex.

