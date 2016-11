Was hat das noch mit einem Foto zu tun? Die bekloppteste aller Fragen

Unter uns: Die bekloppteste aller Fragen ist „Was hat dieses (oder jenes) Bild noch mit einem Foto zu tun?“ Kriege ich ständig per Mail. Auch zum aktuellen DOCMA-Cover, für das ich ein Fotolia-Stockfoto benutzt hatte.

Denn: Meine Frage(n): Muss denn jedes Bild etwas mit einem Foto zu tun haben? Was ist das denn für ein Qualitätskriterium? Warum sollte sich jemand in seiner künstlerischen Freiheit auf die arg beschränkten Mittel der Fotografie festlegen? Wer sagt, dass man dies und das nicht darf? Malerei, 3D, Mixed Art, Illustration?!

Wer die Ausgangsfrage immer und immer wieder strapaziert, offenbart doch wohl nur zwei Dinge:

– er/sie kennt und kann nicht mehr, hat also beschränktes Wissen,

– er/sie hat beschränkte Vorstellungskraft und Kreativität.

Die Kamera ist doch zunächst einmal nur ein Werkzeug. Und warum sollte man ihren Einsatz auf die Ausgabe des Fotos beschränken, und jeglichen kreativen Umgang mit deren Pixeln beziehungsweise in der Weiterbearbeitung weglassen? Wenn man die Ergebnisse nicht mag, gut, dann ist das so und völlig legitim. Aber die Frage „Was hat das noch mit einem Foto zu tun?“ ist genauso dämlich, als wenn man beim Betrachten schöner Graffiti-Kunst (gemeint ist also nicht das olle Tagging-Gekrakel) fragen würde, was das noch mit Lackieren zu tun hat. Immerhin kam ja dabei auch eine Sprühdose beziehungsweise eine Airbrush-Pistole zum Einsatz …

Beste Grüße,

Olaf