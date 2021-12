Sensorflecken leicht erkennen in Lightroom

Lightroom bietet eine einfache Möglichkeit, Sensorflecken besser sichtbar zu machen, um diese anschließend zu entfernen. Bei geschlossener Blende werden Staubkörner auf dem Bildsensor als kleine Schatten im Bild sichtbar. Diese sind aber oft nur schemenhaft (a), was die Erkennung schwierig macht. Aktivieren Sie den »Reparatur-­Pinsel« und setzen Sie ein Häkchen bei »Bereiche anzeigen«. Lightroom zeigt nun eine kontrastreiche Konturen-Umsetzung an, auf der die Flecken deutlich sichtbar sind (b). Das Anzeigeergebnis passen Sie über den »Schwellenwert«-Regler (c) an. Mit dem ­»Reparatur-Pinsel« können Sie die Flecken nun gezielt entfernen.

Das aktuelle DOCMA-Heft mit vielen Videos – jetzt auch als ePaper oder als wöchentlicher Content-Letter verfügbar