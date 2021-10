Regen mit dem Filter Bewegungsunschärfe erzeugen

Wie lässt man es mit Photoshop regnen oder schneien? Na, das ist doch ganz klar: Man verteilt einzelne Pixel auf einer Ebene, öffnet den Filter … Nein, das ist gar nicht so klar. Denn es gibt viele unterschiedliche Wege. Zum Beispiel mit dem Photoshop-Filter Bewegungsunschärfe.

Suchen Sie ein passendes Hintergrundfoto aus. Oben, bei der Piazza San Marco in Venedig, hatte es zuvor geregnet; damit neue Tropfen besser sichtbar werden, habe ich zudem dunkle Wolken einge­zogen. a) Erzeugen Sie eine neue Ebene; wählen Sie den Pinsel und einen Werkzeugdurchmesser, der das ganze Bild abdeckt – Farbe Weiß, Modus »Sprenkeln« mit 1% Deckkraft. Klicken Sie ­einmal ins Bild. b) Vergrößern Sie einen Teilbereich der Ebene bild­füllend. c) Wenden Sie »Filter > Weichzeichnungs­filter > Bewegungsunschärfe« an. »Abstand« entspricht der Belichtungszeit. d) Zur Verstärkung duplizieren Sie die Ebene mehrfach. Wiederholen Sie das auf mehreren Ebenen mit verschieden großen Tropfen.