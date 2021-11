Individuelle Zoomeinstellung in Lightroom Classic

Lightroom Classic bietet mehr als nur die bekannte 100 Prozent-Vergrößerung. In den Modulen »Bibliothek« und »Entwickeln« erscheint der Mauszeiger mit einem Lupen-Symbol über dem aktiven Foto. Mit einem Linksklick vergrößern Sie den Bildausschnitt auf 100 Prozent. Im Navigator wird die aktive Zoomstufe in weißer Schrift (a) angezeigt. Lightroom Classic bietet darüber hinaus Vergrößerungen bis 1600 Prozent an. Hierzu klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Pfeil-Symbol (b) und wählen dann die gewünschte Stufe aus. Beim Vergrößern wird nun so lange der individuelle Faktor genutzt, bis Sie ihn wieder umstellen. Um zwischen dem Standard- und dem individuellen Wert zu wechseln, klicken Sie einmal auf den jeweiligen Prozentwert im Navigator.