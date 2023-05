Mit dem »Hochpass«-Filter in Affinity Photo schärfen Sie Bilder auf sanfte Art. Das macht ihn vor allem für Einsteiger in die Bildbearbeitung interessant. Erzeugen Sie eine »Hochpass«-Live-Filter-Ebene. Erhöhen Sie dann den Radius (a) gerade so weit, dass Sie die Details erkennen können, die Sie schärfen wollen. Um Farbverschiebungen zu vermeiden, Aktivieren Sie die Checkbox »Monochrom« (b). Ändern Sie den Modus der Ebene in »Weiches Licht« oder für ein kräftigeres Schärfungsergebnis in »Ineinanderkopieren«. Das geht übrigens auch direkt im Filterdialog (c).