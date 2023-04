Größere Filterradien in Affinity Photo nutzen

Wichtige Filter wie die »Gaußsche Unschärfe« oder »Hochpass« haben in Affinity Photo scheinbar einen Maximalradius von 100 Pixel, wenn Sie den entsprechenden Schiebe­regler so weit wie möglich nach rechts ziehen (a). Dieser Wert ist für viele ­Effekt- und Retusche-Techniken angesichts der heutigen Bildauflösungen viel zu gering. Tatsächlich können Sie den Radius aber auf bis zu 1024 Pixel erhöhen (b), indem Sie entweder in das numerische Feld klicken und die gewünschte Zahl eingeben, oder Sie nutzen eine dynamischere Änderung, die generell in Affinity Photo empfehlenswert ist: Bewegen Sie nicht die Schieberegler der Filter, sondern klicken Sie ins Bild und ziehen Sie horizontal nach links oder rechts (c), um den gewünschten Parameter ­einzustellen. Die Arbeitsfläche aktualisiert sich dabei in Echtzeit, zeigt also das aktuelle Ergebnis immer sofort an. Haben Sie sich einmal an diese interaktive Vorgehensweise gewöhnt, werden Sie die Schieberegler kaum noch verwenden und sich voll und ganz auf das Bild konzentrieren.