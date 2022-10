Automatisch umbenennen beim Import in Lightroom Classic

Im Importdialog können Sie durch Aktivierung der Checkbox »Dateien umbenennen« Ihren Fotos neue Dateinamen nach selbst gewählten Kriterien zuweisen. Das Ziel dieser Umbenennung ist es, sicherzustellen, dass alle Ihre Fotos einen eindeutigen Dateinamen erhalten. Am sichersten geschieht das, indem Sie vor den durch die Kamera vergebenen Dateinamen das numerische Datum der Aufnahme und die Kamerabezeichnung setzen. Auf diese Weise vermeiden Sie auch identische Dateinamen, wenn Sie bei einem Shooting mehrere Kameras verwenden, die anschließend im gleichen Ordner landen. Klicken Sie zum Festlegen der Namenskonvention auf »Vorlage > Bearbeiten« (a). Im sich öffnenden Editor wählen Sie die Metadaten aus und fügen diese per Schaltfläche (b) in das Namensfeld (c) ein.