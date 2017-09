Weitwinkelobjektiv FUJINON GF 45mm F2.8 R WR für Fujifilm Mittelformatsystem

Fujifilm ergänzt die Objektivpalette für die Mittelformatkamera GFX 50s um das Weitwinkelobjektiv Fujinon GF 45mm F2.8 R WR.

Mit einer Brennweite von 36mm (äquivalent zum Kleinbildformat) ist das ab November erhältliche Objektiv vielseitig einsetzbar und eignet sich dank seiner kompakten und leichten Bauweise gut für die Reportage- und die Streetfotografie.

Wie alle GF Objektive soll das neue GF45mmF2.8 R WR eine extrem hohe Abbildungsleistung erreichen, die auch der höheren Megapixel-Auflösung künftiger Kameragenerationen gerecht wird. Der optische Aufbau umfasst elf Elemente in acht Gruppen, darunter eine asphärische Linse und zwei ED-Glaselemente für die effektive Minimierung optischer Abbildungsfehler. Eine Nanovergütung sorgt für die Reduzierung von Reflektionen und Streulicht.

Die Fokusgruppe des Fujinon GF 45mm F2.8 R WR besteht aus sechs Elementen, die beim Scharfstellen gleichzeitig bewegt werden, um bei jeder Aufnahmeentfernung eine gleichbleibend hohe Bildqualität zu garantieren. Die Mindest-Fokusdistanz beträgt 45 cm.

Ein Blendenring ermöglicht die Wahl der Blende am Objektiv. Soll diese über das Steuerrad an der Kamera erfolgen, muss am Blendenring die Postion C (Command Dial Modus) eingestellt werden. Um ein unabsichtliches Verstellen der Blendenwerte auszuschließen, lässt sich der Ring in den Positionen A (Auto) und C sperren.

Das staub- und spritzwassergeschützte Objektiv wiegt nur 490 Gramm und ist mit Abmessungen von 84 mm x 88 mm (Durchmesser x Länge) sehr kompakt.

Ab November soll das Fujinon GF 45mm F2.8 R WR zum Preis von 1800 Euro in den Handel kommen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Fujifilm.

Technische Daten

Optischer Aufbau 11 Elemente, 8 Gruppen (inkl. 1 asphärisches Element, 2 ED-Glaselemente) Brennweite (KB-äquivalent) f=45mm (36mm) Bildwinkel 62,6° Größte Blendenöffnung F2.8 Kleinste Blendenöffnung F32 Blendenlamellen 9 (kreisrunde Öffnung) Blendensteuerung 1/3-EV-Stufen (22 Schritte) Fokusbereich 0,45 m bis unendlich (∞) Max. Vergrößerung 0,14× Abmessungen (Ø × Länge*) 84 mm × 88 mm Gewicht 490 g Filtergewinde Ø 62 mm

* Gemessen von der Bajonett-Auflagefläche