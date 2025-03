SIRUI tritt der L-Mount-Allianz bei

Mit SIRUI, einem chinesischen Hersteller für Objektive und Stative, tritt das nächste Unternehmen der L-Mount-Allianz bei. Seit der Einführung des Standards auf der photokina 2018 hat sich die Allianz im Bereich der spiegellosen Kamerasysteme etabliert. Neben den Gründungsmitgliedern Leica Camera AG, SIGMA und Panasonic umfasst die Allianz auch Ernst Leitz Wetzlar, DJI, SAMYANG Optics und Blackmagic.

Die Partnerschaft ermöglicht es SIRUI, Produkte mit dem L-Bajonett zu entwickeln, das durch seine Vielseitigkeit und Präzision überzeugt. Durch den Beitritt von SIRUI wird das Angebot der Allianz erweitert, was sowohl Fotografen als auch Filmern zugutekommt.

Eine Allianz für ein Bajonettsystem

Das Ziel der Leica Camera AG bei der Entwicklung des L-Bajonett-Standards war es, ein zukunftsweisendes, flexibles und robustes Anschlusssystem zu schaffen, das den hohen Ansprüchen an die Diogitalfotografie gerecht wird. Dank der Zusammenarbeit aller Allianzpartner wächst das Portfolio an Kameras und Objektiven stetig. Ein zentraler Vorteil des L-Bajonetts: Alle Produkte der Allianz sind vollständig kompatibel – ohne Adapter oder Einschränkungen, was die Flexibilität in der Nutzung garantiert.