Panasonic veröffentlicht  Firmware-Updates für Kameras der LUMIX S-Serie 

Panasonic hat neue Firmware-Updates für die Vollformatkameras LUMIX S1RII, S1II und S1IIE veröffentlicht. Die Updates stehen ab dem 24. Juni 2025 kostenfrei zum Download bereit und erweitern die Funktionalität der Kameras um zahlreiche praxisnahe Features1.

Die LUMIX S1RII erhält mit Firmware-Version 1.2 die Möglichkeit, Videos im 8.1K- und 7.2K-Format im Open-Gate-Modus (Seitenverhältnis 3:2) aufzuzeichnen. RAW-Videodaten lassen sich nun direkt über HDMI an externe Rekorder ausgeben. Mit dem separat erhältlichen Software-Upgrade-Key DMW-SFU3A wird ARRI LogC3 freigeschaltet. Diese Farbprofil-Technologie stammt von ARRI, einem führenden Hersteller digitaler Kinokameras, und ermöglicht eine farbliche Abstimmung mit professionellen Filmproduktionen. Zusätzlich unterstützt die S1RII nun HEIF-Aufnahmen im 4:2:0 10-Bit-Format, was platzsparende und hochwertige Bilddateien ermöglicht.

Die Autofokus-Erkennung wurde um den Modus „Urban Sports“ erweitert. Die Kamera erkennt jetzt auch schnelle Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding oder Parkour. Die Optionen für das Bildseitenverhältnis sind von 10 auf 17 erweitert worden und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker). Die Focus-Stacking-Funktion kombiniert mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Fokuspunkten zu einem Bild mit durchgehender Schärfe – hilfreich etwa bei Makroaufnahmen von filigranen Objekten wie Blüten oder Insekten.

Für einen effizienteren Workflow erlaubt die S1RII nun das direkte Übertragen von Daten von CFexpress- oder SD-Karten auf eine externe SSD. Auch die gleichzeitige Aufnahme von Proxy-Dateien auf der internen Karte während der Raw-Ausgabe über HDMI ist möglich. Die Datenübertragung funktioniert jetzt auch über Wi-Fi oder kabelgebundenes LAN in Verbindung mit Capture One. Die Kamera unterstützt außerdem Timecode-Synchronisation via Bluetooth, ist mit UVC/UAC-Geräten kompatibel und lässt sich mit DJI-Gimbals wie dem RS 4 Mini verbinden.

Die Funktion HLG View Assist sorgt für eine präzisere Belichtungs- und Gradationskontrolle auf Monitoren, die Hybrid Log Gamma (HLG) nicht unterstützen. Der Fokusring kann als Steuerring genutzt und individuell belegt werden. Zudem lässt sich die Drehrichtung im manuellen Fokusmodus anpassen. Für mehr Übersicht lässt sich die Farbe des Autofokus-Rahmens aus zehn Optionen wählen.

Für die LUMIX S1II und S1IIE bringt Firmware-Version 1.1 ebenfalls ARRI LogC3 (mit Upgrade-Key), die erweiterte Auswahl an Seitenverhältnissen mit bis zu drei Frame Markern, die farblich anpassbaren Autofokus-Rahmen und die Focus-Stacking-Funktion. Auch diese Modelle unterstützen nun die Datenübertragung über Wi-Fi oder kabelgebundenes LAN mit Capture One.

Die Firmware-Updates stehen auf der Support-Website von Panasonic zum Download bereit.