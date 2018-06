Adobe Stock #VisualTrendsRemix – Teil 3: Multilokalismus

Alle zwei Monate stellt Adobe Stock einen der sechs #VisualTrends2018 vor. Wie schon im Vorjahr soll auch die diesjährige Trendprognose Marken und Künstler darüber informieren, welche Themen die Menschen bewegen, die Gesellschaft und die Bildsprache prägen und für die Konsumenten von Interesse sind. Im Mai und Juni lautet das Thema „Multilokalismus“.

Von den ersten beiden Trends für 2018 – Stille und Einsamkeit und Das flüssige Selbst – ließen sich bereits viele Künstler inspirieren. Auch der dritte Trend, den Adobe Stock in diesem Jahr sieht, regt zum Nachdenken und Kreativsein an. Adobe Stock nennt ihn „Multilokalismus“ und versteht darunter das Phänomen, dass die Welt immer kleiner wird, durch wachsende Reiselust, Migration und neue Technologien. Immer mehr Menschen erkunden das noch so entlegenste Fleckchen Erde, doch gleichzeitig suchen viele auch ein Gefühl von Heimat und Zugehörigkeit. Mehr über Multilokalismus können Sie im Adobe Creative Connection Blog nachlesen.

Wie schon im letzten Jahr bittet Adobe Stock zu jedem der sechs #VisualTrends einen Künstler, ein individuelles Artwork zu gestalten. Der Entstehungsprozess soll dabei jeweils in einem Video-Tutorial dokumentiert werden. Zum Thema Multilokalismus wurde Laura Helena Rubahn gefragt, die vor allem für ihre romantischen, verspielten Portraits bekannt ist. Sie hat sich aus der Adobe Stock Trendgalerie ein Bild ausgesucht und es neu interpretiert.

Für Laura Helena bedeutet Multilokalismus vor allem Freiheit und farbige Vielfalt. Zu ihrem Ausgangs-Motivs schreibt sie: „Ich blieb an dem wunderschönen jungen Mädchen mit dem roten Schal hängen. Sie hat einen intensiven Blick, der den Betrachter herausfordert, darüber nachzudenken, was Multilokalismus für ihn bedeutet.“ Dieses Bild verwandelte die Künstlerin mit verschiedenen bunten Elementen in ein Feuerwerk der Farben, das an das „Holi Festival of Colors“ erinnern soll.

Wenn Ihnen die bisherigen Tutorials gefallen haben, können Sie sich schon auf den nächsten #VisualTrend freuen: Im Juli und August geht es um das Thema „Kreative Realität“ – um Natur und die Vermischung mit der menschlichen Vorstellungskraft, um Phantasiewelten.

