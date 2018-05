Picture Instruments: Image 2 LUT

Das deutsche Softwarehaus Picture Instruments stellt mit Image 2 LUT eine neue macOS- und Windows-kompatible Software vor, mit er sich Looks von einem Bild auf andere Bilder übertragen lassen. Dazu analysiert die Software die Farben des Quell-Bildes, dessen Look kopiert werden soll, und erstellt eine entsprechende Look-up-Table. Diese kann bei Bedarf noch bearbeitet und dann auf andere Bilder angewendet werden, die den entsprechenden Look erhalten sollen.

Wer den von Image 2 LUT ermittelten Look anpassen oder Varianten daraus erstellen möchte, kann dies mit verschiedenen Reglern und Optionen tun. Neben der allgemeinen Stärke der Einfärbung lässt sich auch deren Einfluss auf die Hauttöne im Bild regeln. Dazu kann man die Intensität der Hauttöne separat regeln. Eine Kontrastabschwächung durch ein Quellbild im Faded-Film-Stil kann in der Software stufenlos rückgängig gemacht werden. Durch die Option „Ein-Farb-Look“ werden verschiedene Einfärbungen in unterschiedlichen Bildbereichen homogenisiert, und für eine höhere Brillanz des Looks lassen sich stark gesättigte Farben optional schützen.

In der übersichtlichen Programmoberfläche sind das zu analysierende Bild und ein beliebiges Referenzbild als Zielbild für den Look übereinander angeordnet. Rechts daneben sind die Regler und Checkboxen für benutzerdefinierte Eingriffe zu finden. Das Quell-Bild beziehungsweise das Referenzbild für einen Look lässt sich einfach per Drag & Drop aus dem Finder auf die Programmoberfläche ziehen. Der von der Software extrahierte Look kann mit einem Klick in Echtzeit auf das Referenzbild angewendet werden.

Das Referenzbild lässt sich anschließend samt Look als Datei auf dem Computer speichern oder als 3D-LUT zur weiteren Verwendung in zahlreichen Foto- und Video-Programmen exportieren. Für die Ausgabe stehen die LUT-Formate 3dl, cube17, cube32 und mga zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich der Look direkt zu Unlimited Filters übertragen.

Auch Anwender, denen es nicht primär darum geht, eine Reihe von Bildern mit einem bestimmten Look zu versehen, können die Software beispielsweise bei Fotomontagen einsetzen – wenn es darum geht, dass Bildelemente für eine stimmige Montage farbig angeglichen werden müssen.

Image 2 LUT kostet 55 Euro und kann auf den Internetseiten von Picture Instruments als Download erworben werden. Zum Ausprobieren gibt es eine 14 Tage lauffähige Testversion. Der Workflow wird in folgendem Video ausführlich beschrieben.