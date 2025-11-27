On1 PhotoRaw 2026.1 mit verbesserter KI-Maskierung und neuen Stilvorlagen

Erst vor einem Monat hat On1 die neueste Generation seiner Bildbearbeitungssoftware Photo RAW veröffentlicht, jetzt gibt es schon das erste Funktions-Update. Photo RAW 2026.1 soll vor allem eine schnellere Maskierung ermöglichen. Das kostenlose Update bringt außerdem über 20 neue Stile, die Unterstützung für neue Kameramodelle sowie Fehlerbehebungen mit.

Die Maskierungsfunktionen sind laut On1 jetzt deutlich schneller anzuwenden. Es gibt neue Symbole für für Hinzufügen, Entfernen und Überlagern (Schnittmenge) von Masken sowie übersichtlicher gestaltete Maskierungsmenüs, sodass die wichtigsten Optionen jederzeit leicht zu erreichen sind. Invertierte Masken lassen sich jetzt in einem Schritt einfügen.

Das Update fügt außerdem über 20 neue Stilvorlagen hinzu, die Fotografen als kreativen Ausgangspunkt für ihre Bildbearbeitung nutzen können.

ON1 Photo RAW 2026.1 unterstützt erstmals Raw-Dateien der Canon EOS R6 III, Fujifilm X-T30 III und Sony FX2.

Außerdem wurde eine Möglichkeit in das Hilfe-Menü integriert, dem Entwicklerteam direktes Feedback zu geben.

Weitere Informationen zu On1 PhotoRAW finden Sie hier.