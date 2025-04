Neurapix Culling: Bildauswahl-Tool für Lightroom-Nutzer

Das Unternehmen Neurapix aus Göttingen hat sein Plugin für Adobe Lightroom Classic um eine neue Funktion erweitert. Dies ermöglicht Fotografen, Bilder effizienter auszuwählen. Das neue Werkzeug, „Neurapix Culling“, steht aktuell in einer Beta-Version kostenlos zur Verfügung und ist direkt in das bestehende Neurapix-Plugin integriert.

Shortcuts für die Bildauswahl

So funktioniert Neurapix Culling

Nach der Installation erscheint die neue Funktion als zusätzlicher Menüpunkt in Lightroom (unter „Bibliothek > Zusatzmodul-Optionen“). Fotografen können ihre Bilder in einer übersichtlichen Raster-Ansicht betrachten, die sich individuell anpassen lässt. Dabei werden alle Bilder aus dem ausgewählten Lightroom-Katalog schnell vorgeladen, was eine großzügige Auswahl ermöglicht.

Die bekannten Markierungen der Fotos erfolgen über die Lightroom-Optionen: Flaggen, Sterne oder Farbkategorien. Jede Änderung wird sofort mit dem Lightroom-Katalog synchronisiert. Sobald die Auswahl abgeschlossen ist, genügt ein Schließen des Fensters, um zum regulären Workflow zurückzukehren.

Rasteransicht für Culling

Erste KI-Funktionen bereits integriert

In der Beta-Version hat Neurapix einige grundlegende KI-Funktionen eingebaut, die die Bildauswahl erleichtern können. Zum Beispiel können Serienaufnahmen gruppiert dargestellt werden, sodass das beste Bild einer Serie schneller gefunden wird. Über eine „Smart-Zoom“-Funktion lassen sich dabei Details direkt vergleichen.

Zusätzlich bietet das Tool spezifische Erkennungsfunktionen, die besonders bei Porträts oder Gruppenfotos nützlich sind. Die KI identifiziert:

Geöffnete Augen : Sie zeigt an, welche Personen die Augen offen haben.

: Sie zeigt an, welche Personen die Augen offen haben. Blickrichtung : Es wird erkannt, wer in die Kamera schaut.

: Es wird erkannt, wer in die Kamera schaut. Lächeln : Die Software weist darauf hin, ob Personen lachen.

Diese Funktionen sind optional und können bei Bedarf aktiviert werden. Ein vollständig automatisierter Auswahlprozess wird in der Beta-Version jedoch nicht angeboten.

Gesichtserkennung

Die Entwickler legen besonderen Wert auf die Integration in Lightroom, um den Workflow der Anwender so reibungslos wie möglich zu gestalten. Nils Sauder, Mitbegründer und Geschäftsführer von Neurapix, betont, dass das Vertrauen der Nutzer in die Technologie entscheidend sei. Daher konzentriert man sich zunächst auf eine effiziente Bedienung mit unterstützenden Funktionen. Weitere KI-Funktionen sind bereits in Planung und sollen in zukünftigen Updates hinzukommen.

Die gesamte Verarbeitung findet lokal auf dem Computer statt. Bilder oder Daten dürfen weder hoch- noch heruntergeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Anbieters.