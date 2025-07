Adobe integriert KI-Upscaler in Photoshop

Adobe baut die KI-Funktionen von Photoshop weiter aus. Die Neuerungen, die auf Adobes neuestem KI-Modell „Firefly Image 3“ basieren, sind in Photoshop auf Desktop-, Web- und Mobilgeräten verfügbar, größtenteils jedoch noch im Beta-Stadium.

Das neue „Harmonize“-Werkzeug fügt neue Objekte so in ein Bild ein, dass deren Farbton, Licht und Schatten mit dem bestehenden Bild übereinstimmen. So kann ein Stuhl, der in einem Raumfoto ergänzt wird, automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst werden, um natürlich zu wirken. Diese Funktion war zuvor unter dem Projektnamen „Perfect Blend“ bekannt. Ab sofort kann sie in der Beta-Version für Photoshop auf Desktop-Computern und im Web sowie im Early Access für Mobilgeräte (iOS) genutzt werden.

Neu ist auch die von Anwendern häufig nachgefragte Funktion „Generative Upscale“. Sie vergrößert Bilder auf bis zu 8 Megapixel, ohne sichtbare Einbußen bei der Bildqualität. Details und Strukturen bleiben dabei erhalten. Dies ist besonders für das Nachbearbeiten alter Fotos oder das Anfertigen großer Drucke nützlich, wenn die Bildquelle nicht in hoher Auflösung vorliegt. Generative Upscale steht in Photoshop (Beta) auf dem Desktop und im Web zur Verfügung.

Bessere Ergebnisse soll die neue Version des Entfernen-Werkzeugs in der kontextbezogenen Taskleiste, mit dem sich unerwünschte Elemente wie Personen, Kabel oder Gegenstände entfernen lassen, liefern. Die KI sorgt jetzt dafür, dass der Hintergrund an die entfernten Bereiche angepasst wird. So sollen keine Ungleichmäßigkeiten oder Farbflecken nach dem Entfernen zurückbleiben. Außerdem verspricht Adobe realistische Füllinhalte mit besserer Qualität und Genauigkeit.

Darüber hinaus führt Adobe mit Projects (Beta) eine neue Organisationslösung ein. Diese bündelt Assets an einem Ort, erleichtert die Zusammenarbeit und vermeidet Versionsprobleme. Kreative Teams können komplette Projektdateien teilen, statt einzelne Assets manuell hin- und herzuschicken.

Eine weitere Neuerung ist der „Gen AI Model Picker“, eine neue Funktion in Photoshop Desktop, mit der Anwender bei der Verwendung der Photoshop-Werkzeuge „Generative Füllung“ und „Generative Erweiterung“ zwischen den Firefly-Bildmodellen Firefly Image 1 und Firefly Image 3 wählen können. Jedes Firefly-Modell hat seine eigenen Stärken und Stile. Somit lädt der Model Picker zum Experimentieren ein.

Weitere Informationen finden Sie im Adobe Blog und auf den Photoshop-Hilfe-Seiten.