Adobe entwickelt die kostenlose Kamera-App Project Indigo

Adobe hat mit Project Indigo eine neue, kostenlose Kamera-App für iPhones vorgestellt, die auf rechnergestützter Fotografie basiert. Die Anwendung richtet sich an iPhone-Fotografen, die mehr Kontrolle über die Bildqualität erwarten und Bilder sofort in der Lightroom-App bearbeiten möchten. Entwickelt wurde die neue Kamera-App unter anderem von Marc Levoy, der bereits maßgeblich an der Kamera-Technologie der Google Pixel-Smartphones beteiligt war.

Project Indigo läuft auf allen iPhone Pro- und Pro Max-Modellen ab der Serie 12 sowie auf allen Nicht-Pro-iPhones ab der Serie 14. Für eine reibungslose Nutzung empfiehlt Adobe ein aktuelles Modell wie das iPhone 15 Pro, da die App rechenintensive Prozesse nutzt. Die App steht kostenlos im Apple App Store bereit und erfordert derzeit keinen Adobe-Account.

Im Kern unterscheidet sich Project Indigo von herkömmlichen Kamera-Apps durch ihre eigens entwickelte Bildverarbeitung. Statt eines Einzelbilds nimmt die Indigo-App eine Serie von bis zu 32 Aufnahmen auf, die automatisch zu einem Foto mit reduziertem Bildrauschen und erweitertem Dynamikumfang kombiniert werden. Besonders in schwierigen Lichtsituationen, etwa bei Nachtaufnahmen, zeigt sich dieser Vorteil: Die App belichtet einzelne Bilder schwächer als üblich und fügt sie so zusammen, dass helle Bildbereiche nicht ausbrennen und dunkle Partien weniger verrauschen. Wer beispielsweise eine nächtliche Straßenszene fotografiert, soll dadurch ein ausgewogenes Bild mit klaren Details in Schatten und Lichtern erhalten.

Fotografen können in der App viele Einstellungen wie Fokus, Belichtungszeit (Shutter Speed) und Lichtempfindlichkeit (ISO) vornehmen. Auch der Weißabgleich und andere Parameter lassen sich direkt in der App anpassen. Das Ziel ist laut Entwicklern ein natürlicher, an Spiegelreflexkameras (SLR) erinnernder Bildeindruck.

Die Indigo-App bietet verschiedene Modi, darunter einen Nachtmodus für schwierige Lichtverhältnisse und einen Makromodus für Nahaufnahmen. Bei starkem Digitalzoom setzt Indigo auf eine sogenannte Multi-Frame-Super-Resolution, um Details zu erhalten, ohne Bildinformationen zu erfinden. Die elektronische Bildstabilisierung (EIS) hilft dabei, Verwacklungen bei Teleaufnahmen zu minimieren.

Project Indigo integriert sich nahtlos in Adobes Bildbearbeitungsumgebung Lightroom Mobile. Nach der Aufnahme lassen sich Fotos – ob als JPEG oder als Rohdatenformat DNG – direkt weiterverarbeiten. Die App erkennt dabei unterschiedliche Bildstile wie SDR (Standard Dynamic Range) und HDR (High Dynamic Range) und überträgt diese Informationen in die Metadaten.

Mehr über das Project Indigo und die Funktionsweise der App erfahren Sie hier.