Ist „Schatten“ das ultimative Licht-Lehrbuch?

Das Kölner Kreativ-Duo Martin Krolop und Marc Gerst hat so etwas wie die Mutter aller Licht-Lehrbücher für all jene herausgebracht, die ihr Wissen über Lichtsetzung in der Porträt- und Aktfotografie stilvoll vertiefen möchten.

In der Basisversion schlägt das Buch mit rund viereinhalb Kilo Gewicht und knapp 450 Seiten im Format 30 mal 40 Zentimeter beim Käufer auf. Der hat im Vorfeld allerdings 220 Eurofür diesen papiergewordenen Luxus überweisen.

220 Euro, also 196 Euro Buchpreis plus 24 Euro Versand in Deutschland sind – an normaler Fotoliteratur gemessen – nicht eben eine bescheidene Summe.

Form und Inhalt

Für so viel Geld gelangt man hier ganz nebenbei in den Besitz eines streng limitierten Buchkunstwerks im Schuber. Im Fokus stehen nicht in erster Linie die dort gezeigten Fotografien. Ganz wichtig ist auch die außergewöhnliche Darstellung der Inhalte und vor allem die Materialität des Objekts.

Es steckt sehr viel Liebe zum Detail und jede Menge Handarbeit in diesem Band. Der „Lehrband“, wie seine Schöpfer ihn nennen, ist eine Mixtur aus Lehrbuch und Bildband. Gedruckt auf 100 Prozent recyceltem Altpapier, geht es inhaltlich neben Fotos aus dem Bereich „Sensual Nude & Boudoir“ (übersetzt: ästhetisch-spärlich bekleidete jungen Frauen) vor allem um Anleitungen für die Ausleuchtung der gezeigten Motive. Begleitet wird dies von unzähligen handgezeichneten Elementen, die die Erklärungen verschönern.

Mehr Form und noch mehr Inhalt

Wer das noch toppen möchte, kann das Schatten-Buch von Krolop und Gerst auch in der „Collector’s Edition” erwerben. Dann ist das Werk über acht Kilo schwer, knapp 600 Seiten stark und kostet inklusive Versand ab 366 Euro.

Die Inhalte haben die Autoren etwas anders arrangiert als in der Basisversion. Zudem sind sie spürbar erweitert. Wesentlicher sind jedoch die 10 fast einen Meter breiten Faltpanoramen und die 28 mit gemalten Inhalten ergänzten teiltransparenten Seiten. Sie erweisen sich nicht nur als schöner Ausstattungs-Gimmick, sondern machen die gezeigten Lichtszenarien auch noch besser verständlich.

Damit das Ganze eine noch edlere Hülle besitzt, kommt die „Collector’s Edition“ mit Leinen-Einband, im Leinen-Schoner mit Titel-Prägung und Magnetverschluss. Ein subtiler Hinweis darauf, mit welcher Ehrfurcht man das Buch behandeln sollte, sind die der „Collector’s Edition“ beigelegten weißen Baumwollhandschuhe.

25 Minuten Video zum Buch

In dem Video zum Buch erzählen die beiden Macher viel über den ungewöhnlichen Entstehungsprozess. Das macht Lust auf mehr.

B-Ware

Wer sich beeilt und sparen will, bekommt vielleicht eine Version des Buches als B-Ware aus Rücksendungen.

Fazit

Schatten ist mit Sicherheit das ungewöhnlichste Licht-Lehrbuch, das in den letzten Jahren erschienen ist. Trotz seines hohen Preises ist es für die Macher vermutlich alles andere als ein lukratives Projekt, denn solche Bücher bleiben auch in größeren Auflagen extrem teuer in der Produktion. Alles in allem also ein Werk von Liebhabern für Liebhaber – und ein Must-have für jeden Fotografen, der es sich leisten kann, seiner Liebe zu Fotobüchern in dieser Form Ausdruck zu verleihen.