Beschnitt versus Brennweite

Auch Leicas dritte Kleinbild-Kompaktkamera der Q-Baureihe hat wieder ein 28-mm-Objektiv mit einem Digitalzoom, das durch Beschnitt die Brennweiten 35, 50, 75 und 90 mm simuliert. Entspricht der so erzielte Effekt aber dem von Wechselobjektiven der entsprechenden Brennweiten?

Die Leica Q3 hat ein fest verbautes Objektiv mit einer Brennweite von 28 mm und einer Lichtstärke von f/1,7. (Bild: Leica)

Eines ist klar: Der mit dem Digitalzoom einhergehende Beschnitt geht auf Kosten der Auflösung. Da der (wohl von Sony hergestellte) 60-Megapixel-Sensor der Leica Q3 aber eine hohe Grundauflösung mitbringt, bleiben selbst bei einem Digitalzoom auf 90 mm noch knapp 6 Megapixel übrig; bei 50 mm sind es immerhin 19 Megapixel. Das reicht für viele Anwendungen aus, und so kann man das oft geschmähte Digitalzoom durchaus praktisch einsetzen.

Manche argwöhnen allerdings, dass selbst dann, wenn man sich mit dem Auflösungsverlust abfinden kann, die Bildwirkung einer wirklich verlängerten Brennweite verfehlt würde. Aber es gibt keine Verbindung von Brennweite und Bildwirkung. Objektive unterschiedlich langer Brennweiten brechen Lichtstrahlen unterschiedlich stark, und je weniger sie es brechen und je weiter daher das erzeugte Bild des Motivs vom Objektiv entfernt ist, desto größer ist dieses Bild. Und das ist auch schon alles, was unterschiedliche Brennweiten bewirken: Sie bestimmen (bei vorgegebener Entfernung des Motivs) die Bildgröße.

Die Bildwirkung hängt einmal von der Perspektive ab, die wiederum durch den Aufnahmestandpunkt bestimmt wird, und zum anderen von dem, was oft etwas nebulös als „Charakter“ eines Objektivs bezeichnet wird – hier fließen vor allem das Ausmaß und die Art der Korrektur der Abbildungsfehler sowie die Form der Blende mit ein. Die Brennweite spielt dagegen keine Rolle.

Aber, so wird von einigen eingewandt, das durch das Digitalzoom beschnittene Sensorbild sei ja immer dasselbe, nur eben ein kleinerer Ausschnitt. Müssten nicht auch die Schärfentiefe und die Freistellung beim Beschnitt gleich bleiben, anders als es bei einer längeren Brennweite zu erwarten wäre? Allerdings gilt auch für eine längere Brennweite, dass sie dasselbe Bild wie eine kürzere Brennweite erzeugt – es ist lediglich größer. Und vergrößert wird auch das beschnittene Bild, denn wenn wir Fotos betrachten, interessiert es uns ja nicht, wie groß das auf den Sensor oder Film projizierte Bild war. Unabhängig davon schauen wir es uns beispielsweise bildschirmfüllend am Computer oder in einem bestimmten Format als Print an der Wand hängend an. Ein stärkerer Beschnitt führt zu einer stärkeren nachträglichen Vergrößerung, wenn wir die Bilder im gleichen Format betrachten.

So etwas wie eine ausgedehnte Schärfenzone, deren Tiefe die Schärfentiefe ist, entsteht ja nur, weil wir geringe Unschärfen nicht mehr als solche erkennen können. Eine längere Brennweite vergrößert nicht nur das scharf abgebildete Motiv, sondern auch alle Unschärfen, so dass mit wachsender Brennweite die Schärfentiefe schrumpft und die Freistellung steigt. Denselben Effekt hat aber auch eine nachträgliche Vergrößerung des beschnittenen Bildes, so dass die Schärfentiefe ebenso schrumpft, obwohl der Beschnitt nichts am Bildinhalt geändert hat.

Aber es gibt noch etwas anderes, das sich durch einen Beschnitt nicht ändert: die Öffnung. Leicas 28 mm f/1,7 hat eine Öffnung von 28 mm /1,7 = 16,5 mm. Simuliert man nun ein 50-mm-Objektiv, indem man aus den 60 Megapixeln des Sensors nur die mittleren 19 Megapixel ausschneidet, bleibt es bei dieser Öffnung von 16,5 mm, was bei 50 mm Brennweite einer Lichtstärke von f/3 entspräche. Abgesehen von der Auflösung entspricht das Bild, das so entsteht, also dem eines 50 mm f/3-Objektivs. Die Schärfentiefe ist geringer als im unbeschnittenen Bild, aber nicht so gering wie die eines Bildes, das mit einem 50 mm f/1,7 aufgenommen worden wäre – aber das müsste ja auch eine Öffnung von 50 mm /1,7 = 29,4 mm haben und wäre daher in allen drei Dimensionen größer und schwerer als das Objektiv der Q3. Die Brennweite beeinflusst die Vergrößerung der Unschärfe, aber das Ausmaß der Unschärfe hängt von der Öffnung (der Eintrittspupille) ab, und im Gegensatz zu einer längeren Brennweite lässt sich die Wirkung einer größeren Öffnung nicht so einfach simulieren.

Übrigens könnte man auf die Idee kommen, dass die durch den Beschnitt kleinere Blende den Schärfentiefenverlust aufgrund der simulierten längeren Brennweite aufheben würde, doch das ist nicht der Fall. Die Brennweite, selbst eine bloß simulierte, wirkt sich stärker auf die Schärfentiefe aus, als es die Blende tut, so dass ihr Einfluss überwiegt und die Schärfentiefe mit dem Beschnitt tatsächlich schrumpft.