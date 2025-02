Objektiv-Modding: Cosmicar 50/1.8

Stanley Kubrick sorgte 1975 mit seinem Film „Barry Lyndon“ für Schlagzeilen. Große Teile wurden mit modifizierten Zeiss-Planar-Objektiven 50mm f/0.7 gefilmt. Der britische Kameramann Roger Deakins überraschte in „The Assassination of Jesse James“ mit ungewöhnlichen Szenenwechseln, aufgenommen mit umgebauten Optiken. Der Begriff „Deakinizier-Lens“ etablierte sich daraufhin in der Filmwelt für das Objektiv-Modding. Wilde Effekte ermöglicht auch ein Cosmicar 50mm f/1.8, dessen Umbau keine Spezialkenntnisse erfordert.

Eine durchscheinende Platine dient als Vordergrund. Der Hintergrund – eine Rettungsdecke, angestrahlt mit farbigem LED-Licht – wird durch das modifizierte Cosmicar-Objektiv zum Blickfang (Olympus OM-D E-M1 III).

Kubrick verfolgte ein Anliegen, das zunächst als technisch unmöglich galt. Edmund DiGiulio gelang der Umbau der Objektive letztlich durch massive mechanische Änderungen. Roger Deakins wandte sich für die Umsetzung seiner Ideen an Otto Nemenz, eine Hollywood-Legende der Kameratechnik. Inzwischen bedienen sich auch öffentlich-rechtliche Fernsehproduktionen dieser Effekte. Die Kameraarbeit ist häufig herausragend – ein schwaches Drehbuch wird dadurch jedoch nicht besser. Sehenswert war beispielsweise die ARD-Produktion „The Next Level“. Weitere geeignete Kandidaten für das Objektiv-Modding in Eigenregie stellt der Altglas-Blog hier vor.

Cosmicar 50/1.8: Das Objektiv-Modding ist simpel, die Frontlinse wird umgedreht eingebaut – fertig.

Leicht abgeblendet formt die dreieckige Blende besonders auffällige Lichter (Nikon Z6 im DX-Modus).

Das Cosmicar ist ein vergleichsweise modernes CCTV-Objektiv mit C-Mount, ursprünglich für die Videoüberwachung konzipiert. Im Film werden solche Optiken genutzt, um besondere Perspektiven oder Nahaufnahmen zu realisieren. Getragen von Schauspielern mit Minikameras am Kopf, ermöglichen sie dem Zuschauer den Eindruck, die Welt direkt aus deren Augen zu sehen.

Objektiv-Modding: Ein Objektivschlüssel, angesetzt auf die Nuten im Frontring (rot), erleichtert den Ausbau der Vorderlinse. Ein Gummisauger vermeidet Fingerabdrücke beim Entnehmen und Einsetzen der umgedrehten Linse: Was vorher nach außen zeigte, zeigt nun nach innen.

Cosmicar 50/1.8: Trotz gedrehter Frontlinse schnell und treffsicher zu fokussieren (Nikon Z6 im DX-Modus).