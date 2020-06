Mit Vorgaben gelangen Sie in Lightroom schnell zu kreativen und ansehnlichen Ergebnissen. Selbst angelegte oder angepasste Vorgaben können Sie aus Lightroom exportieren. Klicken Sie im ­»Vorgaben«-Panel mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Vorgabe (a). Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie den Menüpunkt »Exportieren« (b) finden. Mit einem Linksklick speichern Sie die Vorgabe an einem beliebigen Ort auf Ihrem Rechner.