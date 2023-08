Kooperations- und Kommentarfunktionen in Photoshop auf dem iPad

Neue Freigabe-Optionen erleichtern seit Version 3 die ­Zusammenarbeit und das Teilen von Doku­menten. Alle in Photoshop auf dem iPad ­geöffneten Dokumente werden automatisch in der Cloud gespeichert. Das hat unter anderem den Vorteil, dass Sie das Dokument über eine eigene Schaltfläche (a) freigeben können. Entweder laden Sie Creative-Cloud-Mitglieder über deren Adobe-ID-Mail zur Bearbeitung ein (b), oder Sie erzeugen einen teilbaren Link (c), bei dem Sie einstellen können, was einer Person erlaubt ist, die diesen Link erhält (d). Das ist ideal, um beispielsweise Kommentare zu einer Datei von Kunden oder Team-Mitgliedern einzuholen.