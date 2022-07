Das Bandbreite-Panel von Affinity Photo

Was man in Videosoftware und in der englischen Version unter dem Begriff »Scopes« kennt, heißt dank missglückter Übersetzung in Affinity Photo »Bandbreite«. Hier finden Sie praktische Bild­beurteilungsdiagramme, die jeweils Rückschlüsse auf die Tonwertverteilung, Farbe und Sättigung erlauben. Ein wichtiges Werkzeug ist beispielsweise das »Vektordiagramm« (a), in dem die Sättigung von sechs Farbtonbereichen kreisförmig dargestellt wird. Hauttöne liegen auf der 10-Uhr-Linie (b). Abweichungen lassen sich im Vektordiagramm leicht feststellen und mit der »HSL«-Anpassung korrigieren.