Camera Raw auf dem iPad

Durch die Integration von Camera Raw ab Photoshop für iPad 3 kann man Raw-Dateien auch auf dem iPad direkt in Photoshop importieren. Zuvor war das nur mit JPEG-, TIFF-, PNG-, PSB- oder PSD-Dateien möglich. Raws ließen sich nur von Lightroom (Mobile/Cloud) an Photoshop übergeben – und dies nur als gerasterte Ebene. Mit der Einführung von Camera Raw kann man Raws jetzt auch als Smartobjekt öffnen (a). Dadurch sind die Raw-Einstellungen bei Bedarf nachträglich am Desktop-Rechner noch optimierbar. Auf dem iPad lässt sich der Smartobjekt-Inhalt dagegen nicht wie gewohnt per Doppelklick nochmals in Camera Raw öffnen. Stattdessen wird das Smartobjekt dupliziert und gerastert, wenn man es versucht (b). Eine Optimierung der Raw-Entwicklung in der Desktop-Version von Photoshop ist auch deshalb meist nötig, weil im Camera Raw-Dialog der Mobil-Version viele Funktionen fehlen. Unter anderem betrifft das Profile, Presets, die selektiven Werkzeuge (Pinsel, Radial-Filter, Verlaufsfilter), die Panels »Color-Grading«, »Geometrie« und »Kalibrierung«. Leider steht Camera Raw auch nicht als Filter zur Verfügung, was viele funktionale Beschränkungen der iPad-Version etwas abgemildert hätte.