Bessere Bildkontrolle in Lightroom

In der 100-Prozent-Ansicht lassen sich Fotos Kachel für Kachel betrachten. Um keine Sensorflecken zu übersehen, müssen Sie das Bild Stück für Stück in der 100-Prozent-Ansicht am Monitor betrachten. Durch manuelles Verschieben des Bildausschnitts können Sie jedoch Bildbereiche übersehen. Das vermeiden Sie, wenn Sie die Bildansicht auf 100 Prozent einstellen (a). Mit der »Bild nach unten«-Taste schaltet Lightroom unter Windows die Ansicht Kachel für Kachel von oben nach unten und von links nach rechts durch. Mit der »Bild nach oben«-Taste schalten Sie wieder zurück. Als Mac-Nutzer halten Sie die »fn«-Taste und drücken Sie die Pfeiltaste unten/oben für schrittweises Vor-/Zurückgehen, den Links-Pfeil für das Zurückspringen in die linke obere Ecke (b).