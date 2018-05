Robuste Outdoorkamera

Die LUMIX FT7 verfügt über WiFi-Konnektivität, um ein noch flexibleres Aufnahmeerlebnis zu schaffen und Bilder direkt verschicken und teilen zu können. Zudem bietet die Kamera eine Vielzahl an Filter- und Kreationsmöglichkeiten: Creative Control, Creative Panorama, Zeitraffer oder Zeitlupe. Besonders hilfreich für Fotografie-Anfänger ist die intelligente Automatik-Funktion, iA. Sie unterstützt den Fotografen dabei die passenden Einstellungen für das jeweilige Motiv auszuwählen. Bei Bedarf kann außerdem der Blitz der FT7 unabhängig von der Aufnahmefunktion als Lichtquelle verwendet werden. So können beispielsweise Motive beleuchtet oder die Kamera als Taschenlampe verwendet werden. Aufgeladen werden kann die Kamera ganz unkompliziert via USB.

3. 4K-Funktion revolutioniert die Video- und Fotografie – 4K Video und 4K PHOTO

Zusätzlich zu Full HD Videos in 1.920×1.080 Auflösung 60p/50p im MP4 (MPEG-4/H.264) Format mit kontinuierlichem Autofokus nimmt die LUMIX FT7 auch beeindruckend ruckelfreie und hochauflösende QFHD 4K Videos in 3840×2160 Auflösung bei 30p/25p oder 24p in MP4 auf.

Im Gegensatz zum Vorgänger-Modell schöpft die FT7 alle Vorteile der 4K-Technologie aus, sodass Nutzer auch mit diesem Modell die 4K-PHOTO Funktion nutzen können. So werden auch flüchtige Momente und schnell bewegte Objekte mit 30 B/s ideal erfasst. Aus der so entstandenen 4K-Bildserie kann im Anschluss das Bild mit dem besten Timing extrahiert und als 8-Megapixel-Foto gespeichert werden.

Um das 4K-PHOTO Erlebnis noch einfacher zu machen, sind in der LUMIX FT7 die Funktionen 4K Burst Shooting, 4K Burst (Start/Stop) und 4K Pre-burst integriert. Das 4K Burst Shooting ermöglicht eine Serienaufnahme mit 30 B/s*, ähnlich wie bei einer Fotoserie.

Ebenfalls dazugekommen im neuen Modell der FT-Serie ist die Post-Focus Funktion. Damit kann der Fotograf auch noch nach erfolgter Aufnahme den gewünschten Fokusbereich auswählen. Besonders hilfreich ist das beispielsweise bei Makroaufnahmen, die ein punktgenaues Fokussieren erfordern.

Der 4,6-fache optische Zoom mit POWER O.I.S. ist ebenfalls für Videoaufnahmen verfügbar. Zusätzlich blendet die Auto Wind Cut-Funktion eventuelle Hintergrundgeräusche durch Wind automatisch aus. Neben Zeitraffer- und Stop-Motion-Animationen besitzt die FT7 auch die Funktion High-Speed Video, das die Aufzeichnung schneller Bewegungen in HD mit 100 B/s ermöglicht.

*max 29 Minuten 59 Sekunden