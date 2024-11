Godox bringt helle RGB-LED-Leuchte Knowled M600R auf den Markt

Godox erweitert die Knowled-Serie um die erste RGBWW Vollfarb-COB-Leuchte. Die neue Godox KNOWLED M600R richtet sich an professionelle Anwender in Film- und Werbeproduktionen. Sie bietet eine hohe Farbgenauigkeit (CRI und TLCI über 96) sowie eine starke Lichtleistung. In einem Meter Entfernung liefert sie mit montiertem Reflektor eine beachtliche Beleuchtungsstärke von 136000 Lux (bei 5600 K). Für unterschiedliche Szenarios stehen 14 vordefinierte und dynamische Beleuchtungseffekte zur Verfügung.

Die flimmerfreie LED-Leuchte lässt sich per CRMX, DMX, Ethernet oder der mit der Godox Light App per Bluetooth-Verbindung steuern. Auch TimoLink TRX kann für die drahtlose CRMX-Steuerung über die Anwendung Godox KNOWLED genutzt werden.

Sowohl der Lampenkörper als auch der Controller sind entsprechend der schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt, sodass sie auch bei niedrigen Temperaturen bis -20°C eingesetzt werden kann.

Dank Bowens-Mount ist die M600R mit verschiedenen Lichtformern kompatibel. Mit entsprechenden Modifikatoren kann sie als Hauptlicht, Fülllicht, Hintergrundlicht oder Effektlicht eingesetzt werden.

Die M600R ist ab sofort bei Fachhändlern zum Preis von 2900 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.