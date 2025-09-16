Datacolor präsentiert SpyderExpress und das neue Spyder-ECO-System

Datacolor hat mit dem SpyderExpress ein neues Werkzeug für die Monitor-Kalibrierung vorgestellt. Das Gerät richtet sich an alle, die bei der Arbeit mit Fotos, Videos oder Designs Wert auf präzise Farbdarstellung legen. Der SpyderExpress ist das bisher preisgünstigste Modell der Spyder-Reihe und ermöglicht eine professionelle Kalibrierung in nur 90 Sekunden. Das Gerät eignet sich besonders für Kreative, die auf mehreren Bildschirmen arbeiten: Bis zu drei Monitore lassen sich pro Arbeitsplatz kalibrieren.

Das kompakte Tool unterstützt die neuesten XDR-Displays von Apple, darunter die aktuelle MacBook Pro M4 Serie mit Mini-LED-Technik. Die Kalibrierung erfolgt in drei Schritten und soll sicherstellen, dass Farben auf dem Monitor so erscheinen, wie sie später auch im Druck oder auf anderen Geräten aussehen.

Ab Oktober 2025 kann der SpyderExpress per Software-Upgrade zum Teil des neuen Spyder-ECO-Systems werden. Dieses System verfolgt laut Datacolor einen nachhaltigen Ansatz: Anstatt neue Hardware zu kaufen, lassen sich gegen Aufpreis zusätzliche Funktionen freischalten, die bislang den teureren Modellen Spyder und SpyderPro vorbehalten waren. Diese Upgrades umfassen Werkzeuge wie Softproofing (digitale Druckvorschau), Monitor-Angleichung, spezielle Funktionen für Video-Arbeiten sowie die Unterstützung weiterer Bildschirmtypen, darunter OLED und erweiterte Mini-LED-Panels.

Der SpyderExpress ist ab sofort für 129 Euro erhältlich – direkt bei Datacolor, bei Amazon und im Fachhandel. Mehr Funktionen bieten der Spyder für 189 Euro und der SpyderPRO für 289 Euro. Weitere Informationen finden Interessierte online auf der Herstellerwebsite.