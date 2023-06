Promptografien in Arles

Erstmals in der Geschichte der Rencontres Arles sind Promptografien, also KI-generierte Bildwelten in einer Ausstellung zu sehen.

Im Rahmen einer Pop-up-Galerie sind die KI-Bilder im Form einer Projektion zu sehen. Sie weisen einen Bezug zum Thema der Rencontres, „A State of Consciousness”, auf und verwischen die Grenze zwischen Fotografie und KI-Kunst.

Kuratiert wird die Auswahl der Promptografien von Ronen Becker, der das Instagram-Projekt Prompt Forum mit aktuell rund 30.000 Followern gegründet hat. Seit Oktober 2022 postet Becker täglich neue KI-Bilder und sichtet dafür jede Woche tausende mit Hilfe von KI generierter Arbeiten.

„Verfahren zur Bearbeitung und Generierung von Bildern mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) werden alle Bereichen der Fotografie grundlegend beeinflussen. Generative KI eröffnet neue Möglichkeiten zur Erweiterung des kreativen Spektrums, denn KI-Systeme bieten zusätzliche, neue Möglichkeit zur Bilderstellung, deren Ergebnisse es jedoch klar von Fotografien abzugrenzen gilt“, so ProfiFoto-Herausgeber Thomas Gerwers, der die Pop-up-Galerie ins Leben ruft. „KI-generierte Bilder sind keine Fotografien und sollten nicht so bezeichnet werden, auch wenn sie durch ihre foto-realistische Darstellung diesen Eindruck vermitteln.“

Ronen Becker, 42, lebt in Melbourne, Australien. Für ihn erweitert KI bereits etablierte künstlerische Praktiken. „Ich fühle mich zu Bildern hingezogen, die ungewöhnlich, unheimlich und vielleicht anders als alles sind, was ich bisher gesehen habe. In den sozialen Medien gibt es eine wirklich einzigartige kreative Community, die Bilder kreiert und austauscht – etwas, das durch KI Tools in kürzester Zeit ermöglicht wird“, so Becker.

„Meiner Meinung nach war es noch nie so einfach, eine Bildidee umzusetzen wie heute. Ohne jegliche Ausrüstung (abgesehen von einem Computer) und ohne auf andere angewiesen zu sein, können jetzt fotorealistische Bilder von allem erzeugt werden, was man sich vorstellen kann. Ich glaube, dass diese Werkzeuge neue Formen der Kreativität hervorbringen und den künstlerischen Ausdruck demokratisieren werden, da die Einstiegshürden niedrig sind.“

Die von ihm für die Präsentation in Arles kuratierten Pormptografien machen Vertrautes zu Unbekanntem. „Etwas, das KI-Algorithmen gut hinbekommen“, so Becker. „Grundsätzlich finde ich Bilder spannend, die ohne KI-Werkzeuge nicht hätten entstehen können. Bilder, die gängigen Sichtweisen widersprechen oder die die Wahrnehmung der Realität auf poetische und/oder verblüffende Weise verzerren, bleiben mir oft noch lange nach dem Betrachten im Gedächtnis.“

Die zukünftige Rolle der kamerabasierten Fotografie sieht Ronen Becker in der Erfassung der Realität: „Ich denke, dass die Fotografie immer eine Rolle spielen wird. Diese Rolle wird sich jedoch ändern, da wir jetzt mit Hilfe von Textanweisungen fotoähnliche Bilder erstellen können. KI-Bildgeneratoren können aber nur das reproduzieren, was in der Vergangenheit bereits erschaffen worden ist. Schließlich sind sie mit kamerabasierten Bildern trainiert worden. Und wir brauchen auch zukünftig immer noch Fotografen, die die Gegenwart einfangen. Ich glaube nicht, dass sich das ändern wird“, so der KI-Spezialist.

Im Rahmen der ProfiFoto Pop up Galerie präsentiert das Magazin vom 3. bis 14. Juli in Kooperation mit WhiteWall jedoch nicht nur Promptografien, sondern vor allem kamerabasierte Fotografien von 40 internationalen Fotografinnen und Fotografen im Rahmen des Off-Programms des renommierten Fotofestivals Rencontres d’Arles 2023.

GALERIE LA GRANDE VITRINE, 12 rue Jouvène, 3. bis 14. Juli 2023, täglich 12–20 Uhr.

