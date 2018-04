Neues Gesicht bei Adobe Stock: Designer Omar Abdelmoaty

Im Creative Connection Blog stellt Adobe den erfolgreichen Designer und Fotografen Omar Abdelmoaty vor, der neuerdings auch zu den Bildanbietern bei Adobe Stock zählt. Omar träumte schon als Kind davon, Designer zu werden. Er beschreibt sich selbst als jemanden, der bereits mit 14 Jahren ein „totaler Photoshop-Freak“ war. Im Alter von 17 Jahren besuchte er einen Fotokurs und begann mit seiner ersten DSLR-Kamera zu fotografieren: „Ich war so verrückt nach der Technologie und der Möglichkeit, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten“, erzählt Omar. So probierte er von Makro- und abstrakter Fotografie über Landschafts- und Sportfotografie bis hin zu Dokumentationen und Produktfotos alles aus. Dabei entdeckte er auch sein Talent für die Portraitfotografie.

Zunächst studierte Omar an der Deutschen Universität in Kairo. Doch bereits nach seinem ersten Studienjahr wurde ihm klar, dass die Chancen, Designer zu werden, in seiner Heimatstadt sehr begrenzt waren. Deshalb entschloss er sich, nach Deutschland zu ziehen, um dort seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Nach einem einjährigen Deutschkurs wurde er tatsächlich an der FH in Potsdam für den Studiengang Kommunikationsdesign angenommen.

Es folgten verschiedene Tätigkeiten als Creative Director und Grafikdesigner. Zur Zeit arbeitet Omar – mittlerweile erfolgreicher Bachelorabsolvent – als Designer bei McKinsey & Company und als Fotograf bei Google Inc. Gleichzeitig schreibt er Bücher im Bereich Designtheorie, lehrt an der Universität als Tutor und steckt – ganz nebenbei – mitten in seinem Master. Neben der theoretischen Arbeit ist ihm aber auch die praktische Tätigkeit wichtig. Deshalb beschäftigt er sich weiterhin viel mit verschiedenen Arten der Fotografie, insbesondere mit Beauty- und Fashionfotografie: „Es ist etwas ganz Besonderes für mich, da ich mich damit identifiziere und es gleichzeitig Beruf und Hobby ist“, so Omar Abdelmoaty. Seine verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten dienen dabei dem gleichen Zweck: „Ich nutze jedes Medium und vielerlei Kunstformen, um mit Menschen zu kommunizieren. Als Künstler kann man meiner Meinung nach nicht gleichzeitig kreativ und eingeschränkt sein!“

Neuerdings bietet Omar seine Fotos bei Adobe Stock an – und gibt sich positiv überrascht: „Für mich waren Stockfotos immer die kitschigen Studiofotos, die ich auf dem Cover eines Billigproduktes sehe – bis ich herausfand, dass Adobe Stock tolle Fotografie mit hoher Qualität und einen einfachen Zugriff auf Millionen von Künstlern anbietet.“

Auch Omar trägt maßgeblich zu der hohen Qualität und der großen Stil-Vielfalt bei und erklärt „Ich möchte mich nicht mit einem spezifischen Stil einschränken. Jedoch versuche ich, luxuriöse, exklusive Fotos zu machen, die man durch hartes Licht erhält.“ Nach eigenen Angaben legt er zudem bei seinen Porträts großen Wert auf persönliche Details sowie einen Fokus auf die Person, und er spielt gerne mit einer Mischung aus Hard- und Softlight.

Anderen Kreativen rät Omar Abdelmoaty: „Sei du selbst, versuche nicht zu kopieren, was du auf dem Markt siehst, und konzentriere dich auf Qualität statt auf Quantität.“

Neugierig geworden? Hier finden Sie Omars Adobe Stock-Portfolio.

Weitere New Faces, die mit unterschiedlichen Stilen von authentischer Lifestyle-Fotografie bis hin zu bunten Illustrationen beeindrucken, finden Sie hier:

Wenn Sie Lust bekommen haben, selbst kreativ zu werden, können Sie sich bei der Erstanmeldung bei Adobe Stock zehn Downloads zum Testen sichern. Und wer noch mehr Inspiration aus der Community sucht, sollte Adobe Stock bei Instagram folgen.