Apple hat Bildbearbeitungssoftware Pixelmator übernommen

Im November 2024 hatte das in Vilnius (Litauen) beheimatete Unternehmen Pixelmator in einem Blog-Beitrag mitgeteilt, es plane, sich Apple anzuschließen. Das Softwarehaus bietet die beliebten Apps Pixelmator Pro, Pixelmator und Photomator für Apple-Geräte an. Pixelmator hatte bereits eine Vereinbarung zur Übernahme durch Apple unterzeichnet und die behördliche Genehmigung stand noch aus. Der Wechsel eröffne die Möglichkeit, ein noch größeres Publikum zu erreichen und einen noch größeren Einfluss auf das Leben kreativer Menschen auf der ganzen Welt auszuüben, heißt es in der Mitteilung.

Inzwischen erscheint auf der Pixelmator-Website der Hinweis, das die Übernahme abgeschlossen ist. Anwender erfahren dies ebenfalls durch einen entsprechenden Hinweis, wenn sie die neueste Version von Pixelmator Pro auf dem Mac beziehungsweise Photomator auf dem Mac, iPhone, iPad oder der Apple Vision Pro öffnen. Zugleich wird man darauf hingewiesen, dass Apples Datenschutzrichtlinien gelten.

Für Nutzer der Bildbearbeitungsprogramme ändert sich vorerst nichts. Die Preise sind unverändert. Pixelmator Pro für macOS kostet im Mac App Store weiterhin 59,99 Euro und Pixelmator für iOS 9,99 Euro. Photomator ist kostenlos.

Von Apple gibt es hingegen keine informationen zu der Übernahme – weder zu eigenen Plänen noch zu den Kosten. Es bleibt abzuwarten, ob Apple die Apps als eigenständige Produkte weiter anbietet oder die Technologie für eine Eigenentwicklung nutzt. In jedem Fall dürfte die Zusammenarbeit mit dem Pixelmator-Team ein Gewinn für Apple sein.

Pixelmator Pro bietet verschiedene professionelle Werkzeuge zum Bearbeiten und Retuschieren von Fotos inklusive KI-Freistellmasken und Vektormasken, Erzeugen von Grafiken, Malen, Zeichnen von Vektorgrafiken und Hinzufügen von Text und diversen Effekten. Die Software unterstützt Raw-Dateien von über 750 Kameramodellen. Darüber hinaus bietet sie Anwendern professionelle Funktionen wie Export für das Web, Soft Proofing, Unterstützung für Adobe Photoshop-Dateien, Farbmanagement, AppleScript und vieles mehr. Pixelmator, die Version der App für iPhone und iPad, bietet ähnliche, aber nicht so umfangreiche Funktionen wie Pixelmator Pro. Photomator ist eine reine Bildbearbeitungs-App mit leistungsstarken, teils KI-basierten Funktionen für die Bildoptimierung.