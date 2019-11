30% Rabatt im Affinity-Shop

Von heute bis zum 3. Dezember 2019 gibt das Softwarehaus Serif 30% Rabatt auf alle Affinity-Produkte im eigenen Online-Shop. Dies umfasst unter anderem die Bildbearbeitungssoftware Affinity Photo, das Vektorgrafikprogramm Affinity Designer und die Layoutsoftware Affinity-Publisher. Die ersten beiden sind für macOS, Windows und das iPad erhältlich, Affinity Publisher ist eine reine Desktop-Anwendung für macOS oder Windows.

Übrigens: In Zukunft werden wir uns im DOCMA-Magazin wieder stärker mit den mittlerweile erwachsen gewordenen Photoshop- und Lightroom-Alternativen befassen, die nicht ausschließlich im Mietmodell erhältlich sind. Den Anfang macht in der kommenden DOCMA-Ausgabe, die am 4. Dezember 2019 erscheint, ein Vergleich von Photoshop und Affinity Photo. Dort erfahren Sie auf sieben Seiten, wo Affinity es mit dem Platzhirschen Photoshop aufnehmen kann und wo die Grenzen der Software liegen.