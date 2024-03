Canva übernimmt Serif

Affinity Photo aus dem Hause Serif

Das australische Unternehmen Canva, Betreiber der gleichnamigen Designplattform, hat am 26.03.2024 das Softwarehaus Serif übernommen. Von Serif stammt die Kreativsoftware-Suite Affinity, die für viele Anwender eine Alternative zu den entsprechenden Adobe-Produkten darstellt, da man die Anwendungen zu erschwinglichen Preisen kaufen kann und kein Abo abschließen muss. Die Übernahme soll nach den Worten von Ashley Hewson, CEO von Serif, dabei helfen, „Affinity auf ein neues Niveau zu heben“. Auf der Affinity-Website begründet Hewson in einer Videobotschaft die Entscheidung für den Verkauf von Serif Unternehmens an Canva. Die Gründe und Konsequenzen werden in einer Reihe von FAQs unterhalb des Videos näher erläutert.

Den FAQs ist zu entnehmen, dass die Affinity-Apps auch weiterhin zum Kauf erhältlich sein werden, auch wenn künftig ein Abomodell angeboten werden sollte. Beide Unternehmen versprechen zudem, die gemeinsamen Ressourcen zu nutzen, um die Affinity-Produkte durch weitere Investitionen in Affinity als eigenständige Produktsuite weiter auszubauen.